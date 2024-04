Sieben Partien ohne Niederlage: FC Neudorf setzt Erfolgsserie gegen Marchegg fort

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 01:26

Gebietsliga Nord/Nordwest: Am Freitag trafen vor 380 Zuschauern der FC Neudorf und der SC Marchegg aufeinander. Das Match entschied der FC PVT Neudorf mit 2:0 für sich. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der FC Neudorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Die Heimmannschaft hatte das Hinspiel gegen Marchegg mit 3:1 gewonnen.

In Minute 21 hatten die Gäste die große Chance in Führung zu gehen, doch Lubomir Gogolak vergab die Möglichkeit zum 0:1.

Großchance für die Gäste aber Gogolak verzieht! Riooo, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause scheiterten die Heimischen dann und vergaben die Chance noch vor der Pause in Führung zu gehen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den FC PVT Neudorf und den SC mapo Marchegg ohne Torerfolg in die Kabinen.

Ebersberger durchbrach die Torsperre

Mario Charvat sorgte dann für die Vorarbeit und Andreas Ebersberger brachte den Ball per Kopf zum 1:0 zugunsten des FC Neudorf über die Linie (65.).

Tor, Toor, Tooor für FC PVT Neudorf zum 1:0 Neudorf geht 1:0 in Führung, Torschütze Andreas Ebersberger, er springt höher als alle anderen Riooo, Ticker-Reporter

Doch noch war das Spiel nicht entschieden und der Sieg noch nicht in trockenen Tüchern. Zdenek Sturma war es, der dann kurz vor Ultimo das 2:0 besorgte und den Tabellenführer inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Letzten Endes holte der FC PVT Neudorf gegen den SC Marchegg drei Zähler.

Der FC Neudorf mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Mit nur 17 Gegentoren hat der FC PVT Neudorf die beste Defensive der Gebietsliga Nord/Nordwest. Der FC Neudorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Sieben Spiele ist es her, dass der FC PVT Neudorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Niederlage fiel Marchegg in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Die Ausbeute der Offensive ist bei den Gästen verbesserungswürdig, was man an den erst 21 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich der SC mapo Marchegg schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für den SC Marchegg sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Der FC Neudorf tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 19:30 Uhr, beim SC Leopoldsdorf/Mfd. an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Marchegg den SV Sieghartskirchen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC PVT Neudorf – SC mapo Marchegg, 2:0 (0:0)

85 Zdenek Sturma 2:0

65 Andreas Ebersberger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.