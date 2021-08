Doppelpack von Handl reicht SK Ernstbrunn gegen Wullersdorf nicht

Details Samstag, 21. August 2021 07:19

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der SK Raika Ernstbrunn kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 3:5-Pleite in Wullersdorf. Die rund 350 Besucher sahen nicht weniger als acht Tore.

Der SK Miet-Tech Wullersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Peter Balta traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Elfer-Treffer von Stefan Stiedl (6.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte David Handl in der siebten Minute und verkürtzte damit für Ernstbrunn auf 2:1. Kurz vor dem Pausenpfiff sah David Strombach wegen Tätlichkeit Rot. Komfortabel war die Pausenführung des SK Wullersdorf nicht, aber immerhin ging Wullersdorf mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Aufholjagd zu spät

Die Freude des SK Ernstbrunn über den Anschlusstreffer währte allerdings nicht lange. Vaclav Vasicek (61.), Thomas Winter (68.) und Stiedl (73.) ließen an der Dominanz des SK Miet-Tech Wullersdorf keinen Zweifel aufkommen und erhöhten den Vorsprung auf 5:1. Mit zwei schnellen Treffern von Handl (77.) und Markus Luger (79.) machte Ernstbrunn deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Mehr als Ergebnis-Kosmetik war es aber nicht. Die Aufholjagd kam zu spät. Kurz vor Schluss sah auch noch Vaclav Vasicek Gelb-Rot. Schließlich sprang für den SK Wullersdorf gegen den SK Raika Ernstbrunn ein 5:3-Erfolg heraus.

Landete der SK Miet-Tech Wullersdorf in der vergangenen Saison noch einen Platz hinter den Aufstiegsrängen, so dürften nun höhere Ziele angepeilt werden. Der SK Wullersdorf machte in der Tabelle einen Satz und findet sich momentan auf Rang zwei wieder.

Mit null Punkten aus den ersten zwei Partien der neuen Spielzeit steht der SK Ernstbrunn schließlich in der unteren Tabellenregion.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SK Miet-Tech Wullersdorf – SK Raika Ernstbrunn, 5:3 (2:1)

3 Peter Balta 1:0

6 Stefan Stiedl 2:0

7 David Handl 2:1

61 Vaclav Vasicek 3:1

68 Thomas Winter 4:1

73 Stefan Stiedl 5:1

77 David Handl 5:2

79 Markus Luger 5:3

