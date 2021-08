Dank Vajdecka: SC Prottes holt Unentschieden gegen Lassee

Details Sonntag, 22. August 2021 06:53

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwas mehr als 120 Zuschauer verfolgten in Prottes das Spiel gegen den SC Lassee am zweiten Spieltag der neuen Saison. Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der SC Prottes und der SC Lassee mit 2:2.

Die erste Halbzeit brachte keiner der beiden Mannschaften einen Vorteil. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Prottes SC und den SC Lassee ohne Torerfolg in die Kabinen.

Ausgleich in der 89. Minute

In der 49. Minute ging der SC Prottes in Führung. Michal Lörinczi traf zum 1:0 für die Gastgeber. Eine starke Leistung zeigte Thierry Ahissan, der sich mit einem Doppelpack für den SC Lassee beim Trainer empfahl (63./74.) und den SC Lassee in Front brachte. Der Freistoß-Treffer, der Dominik Vajdecka in der 89. Minute gelang, bescherte dem SC Prottes kurz vor dem Ende noch den 2:2-Ausgleich. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Der Gastgeber machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem neunten Rang.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Prottes – SC Lassee, 2:2 (0:0)

49 Michal Loerinczi 1:0

63 Thierry Ahissan 1:1

74 Thierry Ahissan 1:2

89 Dominik Vajdecka 2:2

