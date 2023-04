Tullns Josefik besiegt SK Wullersdorf im Alleingang

Details Sonntag, 09. April 2023 00:02

Gebietsliga Nord/Nordwest: Beim FC Tulln gab es für den SK Miet-Tech Wullersdorf vor etwa 180 Zuschauern nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FC Tulln die Nase vorn. Das Hinspiel hatte der SK Wullersdorf mit 3:0 gewonnen.

Die Gäste kamen zunächst besser in die Partie. Marek Vesely brachte Wullersdorf mit einem Freistoß-Treffer in der 13. Spielminute in Führung. Doch dem Spiel sollte ein Mann seinen Stempel aufdrücken. Robin Josefik schockte den SK Miet-Tech Wullersdorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den FC Tulln (19./35.). Der FC Tulln führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In Halbzeit zwei waren Tore aber Mangelware und das Ergebnis schien fixiert zu sein. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Josefik für einen weiteren Treffer sorgte (91.) und so mit seinem Dreierpack den Endstand herstellte. Am Ende verbuchte der FC Tulln gegen den SK Wullersdorf die maximale Punkteausbeute.

Robin Josefik der Mann des Tages

Der FC Tulln muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für die Gastgeber ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der FC Tulln bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. Mit vier Siegen in Folge ist der FC Tulln so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Niederlage belegt Wullersdorf weiterhin den neunten Tabellenplatz. Mit erst 20 erzielten Toren hat der SK Miet-Tech Wullersdorf im Angriff Nachholbedarf. Vier Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der SK Wullersdorf momentan auf dem Konto. Wullersdorf wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Samstag trifft der FC Tulln auf den SC Neusiedl/Zaya, der SK Miet-Tech Wullersdorf spielt tags zuvor gegen den SC Prottes.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln – SK Miet-Tech Wullersdorf, 3:1 (2:1)

91 Robin Josefik 3:1

35 Robin Josefik 2:1

19 Robin Josefik 1:1

13 Marek Vesely 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei