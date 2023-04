Klosterneuburg klarer Sieger gegen den SC Laa/Thaya

Details Samstag, 22. April 2023 00:19

Gebietsliga Nord/Nordwest: Klosterneuburg kam gegen Laa/Thaya vor rund 100 Besuchern zu einem klaren 4:1-Erfolg. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatte der FC Klosterneuburg einen 3:1-Sieg für sich verbucht.

Die Heimelf legte von Beginn an stark los. Für das erste Tor sorgte Emre Isik. In der elften Minute traf der Spieler des Tabellenprimus ins Schwarze. Doch das Tabellenschlusslicht konnte darauf antworten. Lukas Jacko traf zum 1:1 zugunsten des SC Laa/Thaya (24.). Die Freude der Gäste hielt aber nicht lange an. Sebastian Spiess war zur Stelle und markierte das 2:1 von Klosterneuburg (27.). Wieder nur fünf Minuten später machten die Heimsichen erneut ernst. Murat Bora versenkte die Kugel zum 3:1 für den Gastgeber (32.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Isik seinen zweiten Treffer nachlegte (41.). Schlussendlich hatte der FC Klosterneuburg die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieb Laa/Thaya Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.

Ausgleichstor von Jacko bleibt nur ein Ehrentreffer

Die errungenen drei Zähler gingen für Klosterneuburg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Saison des FC Klosterneuburg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief Klosterneuburg konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der SC Laa/Thaya bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Gebietsliga Nord/Nordwest. Mit lediglich fünf Zählern aus 17 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. 21:62 – das Torverhältnis von Laa/Thaya spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des SC Laa/Thaya alles andere als positiv. Laa/Thaya entschied kein einziges der letzten 16 Spiele für sich.

Nächster Prüfstein für den FC Klosterneuburg ist der ASV Hohenau (Samstag, 19:30 Uhr). Der SC Laa/Thaya misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung des Mannsdorf-Großenzersdorf KM (14:00 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Klosterneuburg – SC Laa/Thaya, 4:1 (4:1)

41 Emre Isik 4:1

32 Murat Bora 3:1

27 Sebastian Spiess 2:1

24 Lukas Jacko 1:1

11 Emre Isik 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei