Ernstbrunns Jan Malik schießt späten Siegestreffer beim SK Wullersdorf

Details Samstag, 29. April 2023 00:22

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der SK Wullersdorf und der SK Ernstbrunn lieferten sich vor rund 150 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für Ernstbrunn, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Enger ging es kaum: Wullersdorf hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel, obwohl zunächst die Gäste die erste Chance im Spiel vorfanden (2.). Jovan Milutinovic traf in der fünften Minute aber zur frühen Führung für Wullersdorf. Für das 2:0 des SK Miet-Tech Wullersdorf zeichnete Julian Rohrer per Kopf verantwortlich (23.). David Handl nutzte einen Schnitzer in der Wullersdorfer Hintermannschaft und verkürzte für den SK Raika Ernstbrunn später in der 34. Minute auf 1:2. Der SK Wullersdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Milutinovic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (51.). Handl schlug doppelt zu und glich damit für den SK Ernstbrunn binnen 60 Sekunden aus (55./56.). Der Kopfballtreffer von Jan Malik zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass die Gäste im kommenden Jahr eine Etage höher spielen (91.). Wullersdorf war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Dreierpacker Handl leitet die Wende ein

Trotz der Schlappe behält der SK Miet-Tech Wullersdorf den neunten Tabellenplatz bei. Der SK Wullersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und acht Niederlagen.

Die drei Zähler katapultierten Ernstbrunn in der Tabelle auf Platz drei. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SK Raika Ernstbrunn stets gesorgt, mehr Tore als der SK Ernstbrunn (45) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Ernstbrunn sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Mit 33 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SK Raika Ernstbrunn eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Wullersdorf nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Der SK Miet-Tech Wullersdorf stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim FC PVT Neudorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SK Ernstbrunn den FC Tulln.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SK Miet-Tech Wullersdorf – SK Raika Ernstbrunn, 3:4 (2:1)

91 Jan Malik 3:4

56 David Handl 3:3

55 David Handl 3:2

51 Jovan Milutinovic 3:1

34 David Handl 2:1

23 Julian Rohrer 2:0

5 Jovan Milutinovic 1:0

