Nach 0:1: Der SC Leopoldsdorf überrollt den FC Tulln

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Auch in Tull rollt nun wieder der Ball und die neue Saison hat begonnen. Etwa 150 Zuschauer kamen in das Josef-Keiblinger-Stadion nach Tulln. Der FC Tulln steckte gegen den SC Leopoldsdorf eine deutliche 1:5-Niederlage ein.

Zunächst erwischten die Gastgeber den besseren Start. Leopoldsdorf geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Robin Josefik das schnelle 1:0 für den FC Tulln erzielte. Halil Erbay beförderte das Leder dann per Freistoß zum 1:1 des SC Leopoldsdorf/Mfd. in die Maschen (27.). Für das zweite Tor des Gasts war Alen Dedic verantwortlich, der in der 32. Minute ebenfalls mit einem direkten Freistoß das 2:1 besorgte. Der SC Leopoldsdorf nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Schnelles Tor bringt Vorentscheidung

Kaum war das Spiel wieder angepfiffen, jubelten die Gäste erneut. Leopoldsdorfs Ömer Aksu führte schließlich das 3:1 herbei (47.). Für ruhige Verhältnisse sorgte der SC Leopoldsdorf, als Ossi Refai das 4:1 besorgte (77.). Leopoldsdorf ließ den Vorsprung in der 80. Minute durch einen Treffer von Patrick Gänsdorfer anwachsen. Am Ende feierte der SC Leopoldsdorf einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen den FC Tulln kam der SC Leopoldsdorf/Mfd. zu einem verdienten Sieg.

Am kommenden Samstag trifft der FC Tulln auf die Reserve des SV Leobendorf, der SC Leopoldsdorf spielt tags zuvor gegen den SC Neusiedl/Zaya.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln – SC Leopoldsdorf/Mfd, 1:5 (1:2)

80 Patrick Gaensdorfer 1:5

77 Ossi Refai 1:4

47 Oemer Aksu 1:3

32 Alen Dedic 1:2

27 Halil Erbay 1:1

7 Robin Josefik 1:0

