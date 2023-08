Kein Sieger zwischen Sieghartskirchen und Wullersdorf

Details Samstag, 19. August 2023 00:03

Gebietsliga Nord/Nordwest: In der 2. Runde der neuen Saison kam es vor rund 120 Zuschauern zum Aufeinandertreffen des SV Sieghartskirchen und des SK Wullersdorf. Am Freitag trennten sich der SV Sieghartskirchen und der SK Miet-Tech Wullersdorf unentschieden mit 2:2.

Die Heimelf durfte nach nicht einmal einer Viertelstunde zum ersten Mal jubeln. Für das erste Tor sorgte Filip Pajkic. In der 13. Minute traf der Spieler von Sieghartskirchen ins Schwarze. Jetzt erst recht, dachte sich Julian Rohrer, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (14.). Wieder nur drei MInuten später gingen die Gäste in Führung. Der SK Wullersdorf jubelte, als Ozan Erkoc die Kugel in der 17. Minute zum 2:1 versenkte. Noch vor der Pause gelang den Hausherren der Ausgleich. Luka Azdajic schoss für den SV Sieghartskirchen in der 30. Minute das zweite Tor.

Ausgeglichen und abwechslungsreich

Schließlich bleibt folgendes Fazit: Während Durchgang eins einem Wechselbad der Gefühle gleichkam, war die zweite Hälfte dagegen ärmer an Höhepunkten und es fielen keine weiteren Treffer. Am Ende gingen die Teams mit einer Punkteteilung auseinander.

Für Si.kirchen stand in der letzten Saison final der 13. Platz mit 24 Punkten zu Buche. Der Gastgeber machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder.

Wullersdorf liegt im Klassement nun auf Rang acht.

Nächster Prüfstein für den SV Sieghartskirchen ist der USC Muckendorf/Zeiselmauer (Freitag, 19:30 Uhr). Der SK Miet-Tech Wullersdorf misst sich am selben Tag mit der Reserve des Mannsdorf-Großenzersdorf KM (20:00 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Sieghartskirchen – SK Miet-Tech Wullersdorf, 2:2 (2:2)

30 Luka Azdajic 2:2

17 Ozan Erkoc 1:2

14 Julian Rohrer 1:1

13 Filip Pajkic 1:0

