Hohenau bezwingt Marchegg knapp

Details Sonntag, 20. August 2023 00:03

Gebietsliga Nord/Nordwest: Vor 350 Zuschauern trafen am Samstag der ASV Hohenau und der SC Marchegg in der Franz-"Stulli"-Biehal-Arena aufeinander. In der Auswärtspartie gegen Hohenau ging der SC mapo Marchegg erfolglos mit 2:3 vom Platz.

Der Aufsteiger begann stark und belohnte sich schon früh in diesem Spiel. Der ASV Hohenau geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Christian Kletzer das schnelle 1:0 für den SC Marchegg erzielte. Nach einer knappen halben Stunde konnten die Heimsichen auf den Rückstand antworten. In der 29. Minute erzielte Manuel Kegler das 1:1 für Hohenau. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Platzverweis von Lebinger leitet Pleite ein

Die Gäste aus Marchegg kamen nach der Pause erneut zu einer Führung. In der 61. Minute brachte Martin Balaz den Ball im Netz des ASV Hohenau unter. Der Schiedsrichter schickte Marcus Lebinger von Marchegg mit glatt Rot vom Feld (65., Torchancenverhinderung). Die passende Antwort hatte Martin Hrubsa parat, als er in der 66. Minute mit dem fälligen Strafstoß zum Ausgleich traf. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Daniel Sebesta, der mit seinem Treffer in der 86. Minute die späte Führung von Hohenau sicherstellte. Letzten Endes ging der ASV Hohenau im Duell mit dem SC mapo Marchegg als Sieger hervor.

Auch in dieser Saison will Hohenau oben mitreden und damit an die starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anschließen.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den SC Marchegg wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht.

Der ASV Hohenau machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reisen die Gastgeber zum SK Raika Ernstbrunn, tags zuvor begrüßt Marchegg den SC Leopoldsdorf/Mfd. vor heimischer Kulisse.

Gebietsliga Nord/Nordwest: ASV Hohenau – SC mapo Marchegg, 3:2 (1:1)

86 Daniel Sebesta 3:2

66 Martin Hrubsa 2:2

61 Martin Balaz 1:2

29 Manuel Kegler 1:1

9 Christian Kletzer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.