SC Weißenkirchen: "Als Trainer oder Spieler willst du immer oben stehen"

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel

Details Montag, 12. Februar 2024 11:59

Nach einer schwierigen Vorsaison, in der die Mannschaft in den Abstiegskampf verwickelt gewesen war, scheint der SC Weißenkirchen seit der Übernahme des Traineramts durch Damir Grabovac wie auf Wolken zu schweben. Die Mannschaft lieferte trotz des verletzungsbedingten Fehlens zweier tschechischer Legionäre in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel einen unfassbar starken Herbst, wurde erst am Schluss ein wenig ausgebremst. Ligaportal hat den Weißenkirchener Erfolgs-Coach Grabovac um ein Gespräch gebeten, welches sich unter anderem um den Herbst sowie einen Ausblick auf das bevorstehende Frühjahr drehte.

Ligaportal.at: Herr Grabovac, wie fällt Ihr Resümee zum abgelaufenen Herbst aus?

Damir Grabovac: Sportlich war das, denke ich, ein gelungener Herbst für unsere Mannschaft. Letztes Jahr hatte man Probleme, spielte gegen den Abstieg, heuer haben wir das erste Mal seit ein paar Jahren die Situation, dass wir in Ruhe spielen können. Manche Spieler haben gesagt, dass sie noch nie so gut gespielt haben wie in dieser Saison. Wir hatten einen klaren Plan, aber auch Pech mit Verletzungen, so haben beide Tschechen Kreuzbandrisse erlitten, Gruber hatte darüber hinaus Rückenprobleme. Wenn drei offensive Top-Leute ausfallen, ist das natürlich eine Überraschung, dass wir so viele Punkte geholt haben. Die letzten beiden Begegnungen haben wir ein bisschen versaut, aber der gesamte Verein und ich sind mit dem Herbst zufrieden.

Ligaportal.at: Welche Bewegungen hat es über den Winter gegeben?

Damir Grabovac: Gruber ist wieder fit, die beiden Tschechen werden vielleicht aber nicht mehr zurückkommen. Wir haben Georg Jankech von Traismaier geholt, es wäre für uns natürlich ein ziemlicher Schlag wenn unser Tormann nicht fit wird. Vojtech Pazdera, ein junger Tscheche, sowie Theo Glaser, haben gute erste Einsätze gehabt.

Ligaportal.at: Wie bewerten Sie den bisherigen Verlauf der Vorbereitung?

Damir Grabovac: Diese Woche habe ich freigegeben, die Vorbereitung ist natürlich nicht optimal, da sie von den Ferien unterbrochen wurde, wir haben aber noch genug Zeit. Wir trainieren aktuell natürlich mittwochs in Paudorf, am Donnerstag am Kunstrasen in Stein und einmal in der Halle in Weißenkirchen. Es wäre natürlich super, wenn das alles an einem Ort ginge, aber andere Vereine kämpfen wahrscheinlich auch mit denselben Problemen. Auf unserem Platz können wir aktuell noch nicht trainieren.

Ligaportal.at: Mit welchen Zielen wird man ins Frühjahr hineingehen?

Damir Grabovac: Ziel ist es, weiterhin die Mannschaft zu entwickeln. Ob wir nach oben gehen werden, wird sich dann von selbst ergeben. Ziel ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln, damit sie nicht mehr so ins Strudeln kommt wie in den letzten Jahren. Wir wollen ein paar Junge etablieren, ältere Spieler werden wahrscheinlich langsam zurücktreten. Ein Vereinsziel ist es, junge Spieler aus der Umgebung zu holen, die diese jetzt oder in Zukunft ersetzen können. Als Trainer oder Spieler möchtest du natürlich immer vorne sein, mein privates Ziel ist es, ganz oben zu stehen. Ob du das erreichst, liegt natürlich nicht nur bei mir, etwa wenn eine Verletzungsmisere kommt, es spielen da viele Faktoren mit.