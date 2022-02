SC Weißenkirchen möchte konstanter werden

Details Montag, 21. Februar 2022 08:44

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Jürgen Gattinger, Sportlicher Leiter des SC Weißenkirchen, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Christian Karl überwintert in der Gebietsliga Nord-West-Waldviertel nach vier Siegen, vier Remis und fünf Niederlagen mit 16 Punkten auf Rang acht. Für das Frühjahr hat Gattinger mit Weißenkirchen ein klares Ziel: "Wir wollen weiterhin an unserem Spiel arbeiten und die jungen Spieler weiterentwickeln. Dadurch auch viel konstanter werden um so viele Punkte wie möglich zu holen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Jürgen Gattinger: "Mit dem Herbst waren wir grundsätzlich zufrieden. Die Auslosung für den Start in die Meisterschaft brachte gleich zu Beginn große Herausforderungen. In den ersten vier Runden, davon drei Auswärtsspiele, hatten wir die beiden Titelaspiranten Grafenwörth und Großweikersdorf sowie Langenlois als Gegner. Mit vier ungeschlagenen Spielen in Serie und einer Ausbeute von zehn Punkten in den letzten fünf Runden, konnten wir den Herbst gut abschließen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Gattinger: "Der positive Teamgeist und die gesamte Stimmung ist vom Nachwuchsbereich über Kampfmannschaft und Funktionären bis hin zu unseren großartigen Fans und Unterstützern ungebrochen gut. Es freut sich schon jeder wieder sehr auf die Heimspiele im Wachaustadion vor unseren vielen begeisterten Zuschauern."

Neuer Offensivspieler soll Druck von den Jungen nehmen

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Gattinger: "Mit Patrik Levcik haben wir einen universellen Offensivspieler dazubekommen, der viel Druck und Verantwortung von den Schultern unserer jungen Spieler nehmen soll. Gregor Frühwirth ist ein junger Torwart mit sehr viel Potenzial. Wir freuen uns die beiden Zugänge bei uns im Team zu haben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Gattinger: "Wir hatten den ganzen Herbst über mit Ausfällen durch Krankheit und Verletzungen zu kämpfen. Allein in den ersten sechs Runden sind über 20 verschiedene Spieler in der Kampfmannschaft zum Einsatz gekommen. Das zeigt aber auch die tolle und engagierte Arbeit aller Spieler, hier sofort für den anderen einzuspringen und die Leistung abzurufen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Gattinger: "Wir wollen weiterhin an unserem Spiel arbeiten und die jungen Spieler weiterentwickeln. Dadurch auch viel konstanter werden um so viele Punkte wie möglich zu holen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Gattinger: "Ich denke, dass die Frühjahrssaison regulär mit allen Spielen beendet wird und somit die entsprechenden Entscheidungen über Auf- und Absteiger sportlich fair fallen werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Gattinger: "Gmünd und Grafenwörth waren im Herbst in unseren direkten Duellen sehr stark. Ich denke, dass Gmünd es schaffen wird, wenn Sie vor der letzten Runde durch sind (lacht)."