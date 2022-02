USV Raabs will wieder an bessere Leistungen anknüpfen

Details Freitag, 25. Februar 2022 11:56

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Richard Zarycka, Obmann und Sportlicher Leiter des USV Raabs/Thaya, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Werner Wagner überwintert in der Gebietsliga Nord-West-Waldviertel nach drei Siegen, vier Remis und sechs Niederlagen mit 13 Punkten auf Rang zehn. Ein eklatanter Rückfall gegenüber den vergangenen drei Jahren, aber Zarycka kennt die Gründe dafür und ist sehr zuversichtlich, dass Raabs im Frühjahr "wieder an die vergangenen Leistungen anknüpfen kann."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Richard Zarycka: "Im Herbst ist es im Gegensatz zu den vorangegangenen Saisonen nicht so gut gelaufen. 2018 waren wir in der Abschlusstabelle Vierter, 2019 im Herbst auf Rang drei (ehe Corona kam) und im Herbst 2020 beim Abbruch sogar auf Platz zwei! Aus meiner Sicht gab es folgende Gründe für den Rückfall im Herbst 2021: Es kam zu längerfristigen Ausfällen von wichtigen Stützen (Torjäger Rostislav Samanek, Neuerwerbung Marko Stanojkovic, Nico Schrittwieser, Kapitän Jürgen Celoud und auch Flügelspieler Philipp Schmid). Nur wenige Stammspieler waren bei allen Partien mit dabei. Wichtige Stützen der vergangenen Jahre standen leider aus Zeitgründen dem Verein nicht mehr wie erhofft zur Verfügung (Christoph Gruber, Philip Reifschneider oder Stefan Hölzl) und Spielmacher Roman Fischer ging zurück nach Tschechien. So fehlten im Vergleich zu den Vorsaisonen mehr als die Hälfte der Spieler der erfolgreichen Mannschaft, was sich natürlich nicht von heute auf morgen so einfach kompensieren lässt. Obwohl die jungen Spieler das Potential mitbringen, fehlt ihnen noch die Routine. Zudem konnten wir bezüglich Offensive und Torgefährlichkeit nicht mehr an die letzten Jahre anschließen. Dies liegt u.a. daran, dass Martin Repa (ohne Sturmpartner Samanek) oft alleine in der Offensive agieren musste und dadurch auch unsere Abwehr immer wieder unter Dauerdruck stand."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Zarycka: "Obwohl die Hinrunde nicht wie geplant verlaufen ist, bin ich mit der Stimmung im Team und im Vorstand sehr zufrieden. Wir versuchen diese gute Stimmung beizubehalten. An dieser Stelle gebührt auch ein großes Lob an Trainer Werner Wagner."

Mit Spielmacher und Defensivallrounder punktuell gut verstärkt

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Zarycka: "Mit Spielmacher Tomas Fronek sowie mit dem Defensivallrounder Gernot Glück haben wir uns punktuell gut verstärkt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Zarycka: "Ja, wir hatten leider einige Ausfälle, die den wesentlichen Grund darstellen, warum wir in der Tabelle nicht wie in den Vorjahren vorne zu finden sind. Ich hoffe, die Leistungsträger, welche in der Hinrunde mehr als die Hälfte der Meisterschaft gefehlt haben, sind im Frühjahr wieder fit. Es gibt Grund zur Hoffnung, da die langzeitverletzen Spieler wie Rostislav Samanek, Nico Schrittwieser, Philipp Schmid sowie Kapitän Jürgen Celoud wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind und schon gute Leistungen im Training und in den Vorbereitungsspielen zeigen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Zarycka: "Ich bin sehr zuversichtlich, wieder an die vergangenen Leistungen anknüpfen zu können. Wenn wir im Frühjahr weniger Verletzungen haben, bin ich sicher, dass wir uns in der Tabelle um einige Plätze verbessern werden. Wir haben auch in der aktuellen Saison von den 13 Punkten gleich zwölf im eigenen Stadion geholt und leider nur einen einzigen Punkt auswärts. Diese Schwäche müssen wir ablegen, um zukünftig auch in der Fremde öfters punkten zu können."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Zarycka: "Aus aktueller Sicht - und man sieht es auch bei den geplanten Lockerungen in den nächsten Wochen - sollten bis zum Meisterschaftsstart Ende März fast alle Einschränkungen aufgehoben sein. Also ja, ich denke, dass die Meisterschaft wie geplant durchgeführt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Zarycka: "Meiner Ansicht nach hat es sich Gmünd verdient, an der Tabellenspitze zu stehen. Wenn ich mich nicht irre, dann hat Gmünd aber in der Rückrunde sehr schwierige Auswärtsspiele zu absolvieren. Sie müssen zum Zweitplatzierten nach Grafenwörth und auch zum Drittplatzierten nach Großweikersdorf. In der 20.Runde ist Gmünd im Thayatalstadion in Raabs zu Gast und unsere Heimbilanz ist jedem Verein in der Liga bekannt. Trotzdem denke ich, wird Gmünd zum Schluss die Nase vorne haben und den Meisterteller in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel in der Saison 2021/2022 in Händen halten."