Beim SC Traismauer war Handlungsbedarf gegeben

Details Dienstag, 01. März 2022 13:03

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Martin Ratheyser, Sportlicher Leiter des SC Traismauer, an der Reihe. Die Mannschaft von Neo-Trainer Andreas Hiesel, der als Nachfolger von Günther Schasche präsentiert wurde, überwintert in der Gebietsliga Nord-West-Waldviertel nach drei Siegen, zwei Remis und acht Niederlagen mit elf Punkten auf Rang elf. Für die Frühjahrssaison hat Traismauer nach einer intensiven Transferzeit laut Ratheyser eine ganz klare Vorstellung: "Aus meiner Sicht ist das primäre Ziel der Klassenerhalt."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Martin Ratheyser: "Der Blick auf die Tabelle kann mich nicht gerade glücklich machen, auch wenn einige Punkte unnötig liegen gelassen wurden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Ratheyser: "Derzeit etwas angespannt, da die Ergebnisse wie auch die Leistungen in der Vorbereitung bis dato gelinde gesagt sehr bescheiden ausgefallen sind und der Ernst der Lage anscheinend noch nicht von allen erkannt wurde."

Sechs Neue, um im Offensivspiel mehr Optionen zu haben

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Ratheyser: "Durch die Tabellensituation gab es schon den Bedarf sich umzusehen. Als von drei Spielern, Florian Kerzig, Nikoley und Pascal Schibany noch zusätzlich der Wechselwunsch kam, war Handlungsbedarf gegeben. Mit Erik Chval, Duran und Mevlüt Sukapan, Martin Pichler, Stefan Kerzig sowie Gerald Rohrhofer kamen sechs neue Spieler hinzu, um vor allem im Offensivspiel mehr Optionen zur Verfügung zu haben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Ratheyser: "Natürlich war auch bei uns Corona ein Thema und zusätzlich waren Ivan Ziga und Nikoley Schibany beinahe die gesamte Herbstsaison verletzungsbedingt außer Gefecht."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Ratheyser: "Aus meiner Sicht ist das primäre Ziel der Klassenerhalt."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Ratheyser: "Ich bin davon überzeugt, dass die Frühjahrssaison zur Gänze gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Ratheyser: "Ich denke Gmünd wird aufgrund des guten, breit aufgestellten Kaders sowie der Kompaktheit und konstanten Leistungen das Rennen machen."