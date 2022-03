USV Groß Gerungs möchte die Klasse halten

Details Donnerstag, 03. März 2022 14:12

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Martin Faltin, Sektionsleiter des USV Groß Gerungs, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Ante Plazibat überwintert in der Gebietsliga Nord-West-Waldviertel nach drei Siegen, zwei Remis und acht Niederlagen mit elf Punkten auf Rang elf.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Martin Faltin: "Wir sind nicht unzufrieden mit dem Herbst. Auf Grund einiger Verletzungen von Stammspielern waren wir am Ende froh über dem Strich zu sein."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Faltin: "Die Stimmung in der Mannschaft ist gut auch die Trainingsbeteiligung ist gut."

Drei Neue, aber nur ein Abgang

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Faltin: "Neu in der Mannschaft sind Petr Elias vom FK Zbuzany, Martin Hofbauer vom SC Zwettl und Christian Einfalt kam zurück aus St. Martin. Als einziger Abgang wechselte Christoph Schübl nach Rappottenstein."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Faltin: "Es gab im Herbst doch einige Verletzungen von Spielern! Momentan sieht es nicht so schlecht aus. Ich hoffe das Wetter spielt in den restlichen Wochen der Vorbereitung halbwegs mit und alle bleiben gesund."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Faltin: "Wenn wir es schaffen halbwegs verletzungsfrei zu bleiben und uns in der Abwehr stabilisieren werden wir die Klasse halten können. Das ist auch unser Ziel nicht abzusteigen!"

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Faltin: "Die Frühjahrsmeisterschaft wird hoffentlich zu Ende gespielt und es gibt keinen Abbruch."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Faltin: "Gmünd oder Grafenwörth."