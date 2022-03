Prominenter Besuch bei 100 Jahre SV Absdorf

Details Montag, 21. März 2022 08:04

Für den SV Absdorf beginnt am Samstag, dem 26. März, mit einem Heimspiel gegen den SCU Kottes die Frühjahrsmeisterschaft 2022 in der Gebietsliga Nord-West-Waldviertel. Schon jetzt stehen in Absdorf aber die Planungen für eine tolle Veranstaltung nach dem Saisonende im Mittelpunkt: Am 2. und 3. Juli steht die große Jubiläums-Feier "100 Jahre SV Absdorf" auf dem Programm und man darf sich beim 1922 gegründeten Traditionsverein über prominente Besucher freuen.

"Die Meisterschaft 2021/2022 ist eine ganz besondere Saison in der Geschichte des SV Absdorf. 2022 feiert der SV Etech Mörth Absdorf sein Jahrhundertjubiläum! Jedes Heimspiel ist ein Teil unserer Feierlichkeiten. Höhepunkt im Juli 2022 ist ein zweitägiges Jahrhundertfest. Wir laden alle Freunde, Unterstützer und Fans des SVA herzlich ein mit uns zu feiern (selbstverständlich unter Einhaltung der Covid-19 Regeln!)", teilte das Organisationsteam der Jahrhundertfeier statt.

Am Samstag, 2. Juli, treffen die Absdorf Legenden auf den Club Niederösterreich und im Anschluss trifft die aktuelle Kampfmannschaft des SV Absdorf von Trainer Christian Schragner auf den Kremser SC. Der sensationelle ÖFB-Cupsieger von 1988 ist im Moment in der 1. Landesliga der erste und wohl einzige Herausforderer des souveränen Tabellenführers Scheiblingkirchen.

Höhepunkt der Feier ist dann am Sonntag, 3. Juli, das Gastspiel der Legenden des SK Rapid Wien. Viele bekannte Ex-Größen des Rekordmeisters bekommen es dabei mit einer Auswahl ehemaliger Absdorf-Spieler zu tun.

Comeback des "Brasil Kinder & Jugend Fußballcamp"

Besonders erfreut zeigt man sich beim Jubilar auch darüber, dass heuer im Sommer wieder das "Brasil Kinder & Jugend Fußballcamp" abgehalten werden kann. "Voller Euphorie dürfen wir euch bekanntgeben, dass unser Brasilcamp nach zweijähriger Zwangspause wieder in gewohnter Weise stattfinden kann. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und eine sportliche, abwechslungsreiche und lustige Woche", zeigte sich der SV Absdorf vor der vierten Auflage des Camps vom 1. bis 5. August 2022 euphorisch.