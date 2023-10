SC Weißenkirchen holt Heimsieg gegen Gföhl

Details Montag, 30. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Durch ein 4:2 vor rund 250 Zuschauern holte sich der SC Weißenkirchen in der Partie gegen den SC Admira Gföhl drei Punkte. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Weißenkirchen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Eine gute Viertelstunde lang belauerten sich die beiden Teams und warteten auf Fehler der jeweiligen Abwehrreihen. Für das erste Tor sorgte Mattias Hasengst. In der 17. Minute traf der Spieler von Weißenkirchen ins Schwarze.

Tor, Toor, Tooor für SC Weißenkirchen zum 1:0 durch die Nr. 3 Matthias Hasi Hasengst, der sich nach dem Pass von Sebastian Fasching den Ball nochmal in die Mitte mitnimmt und dann aus rund 20 Metern gegen die Laufrichtung des Schlussmanns ins Kreuzeck vollendet, Traumtor!!! Roman Mählichinho, Ticker-Reporter

Nach 22 Minuten fanden die Gastgeber die nächste Topchance vor, doch der Abschluss von Sebastian Faschin traf aus wenigen Metern nur die Querlatte. In der 27. Minute erzielte Stefan Mayerhofer nach einem Freistoß per Kopf das 1:1 für Gföhl. Sebastian Fasching stellte die Weichen für den SC Weißenkirchen auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Heimelf auch in Durchgang zwei effektiver

Die erste Chance im zweiten Durchgang hatten wieder die Heimsichen. In Minute 49 scheiterte Mattias Hasengst scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell mit dem Schlussmann der Gäste. Sechs Minuten später vergab die Heimelf die nächste Möglichkeit den Vorsprung weiter auszubauen (55.). In der 74. Minute erhöhte Tomas Binar per Strafstoß auf 3:1 für Weißenkirchen. Der SC Weißenkirchen musste den Treffer von Simon Stefanec zum 2:3 hinnehmen (81.).

Tor, Toor, Tooor für SC Admira Gföhl zum 3:2 Nr. 9 mit einem satten Distanzhammer wie zuvor Hasengst, schönes Tor! Roman Mählichinho, Ticker-Reporter

Andrè Bock stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für Weißenkirchen her (89.). Am Ende verbuchte der SC Weißenkirchen gegen den SC Admira Gföhl einen Sieg.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Weißenkirchen liegt nun auf Platz drei. Nur zweimal gab sich der SC Weißenkirchen bisher geschlagen. Seit sechs Begegnungen hat Weißenkirchen das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Bei Gföhl präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Die Gäste führen mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der SC Admira Gföhl momentan auf dem Konto. Die Situation bei Gföhl bleibt angespannt. Gegen den SC Weißenkirchen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Weißenkirchen stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim USC Schweiggers vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Admira Gföhl den USV Raabs/Thaya.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Weißenkirchen – SC Admira Gföhl, 4:2 (2:1)

89 Andre Bock 4:2

81 Simon Stefanec 3:2

74 Tomas Binar 3:1

37 Sebastian Fasching 2:1

27 Stefan Mayerhofer 1:1

17 Mattias Hasengst 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.