Der USV Dobersberg verliert beim SV Rehberg

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 120 Zuschauer kamen in das "Rechpergstadion" nach Krems-Regberg. Für Dobersberg gab es in der Partie gegen den SV Rehberg, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Der SV Cardea Rehberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Gäste hatten nach 21 Minuten die erste große Chance durch Michael Schmittmaier, der den Ball alerdings neben das Tor setzte. Danach passierte relativ wenig vor den Toren. Vor dem Seitenwechsel sorgte Enes Gibanica mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den USV Raika Dobersberg.

Tor, Toor, Tooor für SV Cardea Rehberg zum 1:0! Nr12 Enes trifft ins kurze Eck. Wayna_Pawiasek, Ticker-Reporter

Der SV Rehberg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Drazic trifft zur Entscheidung

Nach 69 Minuten konnte Dobersbergs Schlussmann Gottfried Wolf einen Freistoß von Mattis Huber entschärfen. In Minute 70 jubelten die Gäste zu früh - Abseitstor durch Daniel Hiermann. In der 71. Minute erhöhte Kosta Drazic auf 2:0 für die Heimmannschaft. Am Schluss schlug der SV Cardea Rehberg den USV Dobersberg mit 2:0.

Der SV Rehberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Cardea Rehberg derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Rehberg, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Offensive von Dobersberg strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die Gäste bis jetzt erst 15 Treffer erzielten. Nun musste sich der USV Raika Dobersberg schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist der USV Dobersberg weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SV Cardea Rehberg war am Ende kein Kraut gewachsen.

Der SV Rehberg setzte sich mit diesem Sieg von Dobersberg ab und belegt nun mit 17 Punkten den zehnten Rang, während der USV Raika Dobersberg weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Der SV Cardea Rehberg ist am kommenden Samstag zu Gast beim SCU Renz Kottes. Der USV Dobersberg verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 10.03.2024 beim SCU Kottes wieder gefordert.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Cardea Rehberg – USV Raika Dobersberg, 2:0 (1:0)

71 Kosta Drazic 2:0

45 Enes Gibanica 1:0

