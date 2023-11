Schweiggers und Weißenkirchen teilen sich die Punkte

Details Montag, 06. November 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 150 Besucher kamen zu diesem Spiel der 14. Runde. Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Schweiggers und Weißenkirchen mit 1:1. Der USC Schweiggers erwies sich gegen den SC Weißenkirchen als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Das Spiel war in Halbzeit eins eher arm an Höhepunkten. Kurz vor der Pause hatten die Gastgeber ihre wohl beste Chance.

Schönes Pass Spiel von den Schweigginger auf das gegnerische Tor CR7 mit der super Abschluss doch leider geht der ball knapp am Tor vorbei. oskar, Ticker-Reporter

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Menhart trifft in beide Tore

Das 1:0 von Weißenkirchen bejubelte Michael Menhart (64.). Schweiggers gelang mithilfe des SC Weißenkirchen der Ausgleich, als der Abwehrspieler Menhart das Leder in das eigene Tor lenkte (90.). Schließlich gingen der USC Schweiggers und W.kirchen mit einer Punkteteilung auseinander.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Schweiggers in der Tabelle auf Platz elf. Der Angriff ist bei der Heimmannschaft die Problemzone. Nur 16 Treffer erzielte der USC Schweiggers bislang. Vier Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Schweiggers momentan auf dem Konto.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SC Weißenkirchen nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Prunkstück der Gäste ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 14 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur zweimal gab sich W.kirchen bisher geschlagen.

Der SC Weißenkirchen ist nun seit sieben Spielen, der USC Schweiggers seit vier Partien unbesiegt.

Schweiggers tritt am kommenden Samstag beim USV Raabs/Thaya an, Weißenkirchen empfängt am selben Tag den SC Amaliendorf-Aalfang.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Schweiggers – SC Weißenkirchen, 1:1 (0:0)

90 Eigentor durch Michael Menhart 1:1

64 Michael Menhart 0:1

