USV Groß Gerungs beendet gegen Heidenreichstein Sieglos-Serie

Details Montag, 06. November 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein blieb gegen den USV EPS Groß Gerungs chancenlos und kassierte vor rund 250 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der USV Groß Gerungs wusste zu überraschen.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste aus Heidenreichstein in Minute fünf. Doch die ersten Treffer erzielten die Hausherren. Martin Hofbauer brachte Heidenreichstein per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 28. und 34. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Groß Gerungs ging es in die Halbzeitpause.

Zweimal Hofbauer, zweimal Schulner

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Jonas Schulner schnürte einen Doppelpack (65./76.), sodass die Gastgeber fortan mit 4:0 führten. Dazwischen vergaben die Gäste eine Topchance (65.). Letztlich feierte der USV EPS Groß Gerungs gegen Heidenreichstein nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der USV Groß Gerungs besetzt momentan mit 14 Punkten den 13. Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 23:23 ausgeglichen. Groß Gerungs verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Nach sieben sieglosen Spielen ist der USV EPS Groß Gerungs wieder in der Erfolgsspur.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein den zwölften Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Nach dem siebten Spiel in Folge ohne Dreier wird Heidenreichstein nach unten durchgereicht.

Der USV Groß Gerungs tritt am Freitag, den 10.11.2023, um 20:00 Uhr, beim USV Langenlois an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt Heidenreichstein den SV Gablitz.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV EPS Groß Gerungs – FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein, 4:0 (2:0)

76 Jonas Schulner 4:0

65 Jonas Schulner 3:0

34 Martin Hofbauer 2:0

28 Martin Hofbauer 1:0

