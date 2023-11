Zwei-Tore-Mann Posavac reicht USC Grafenwörth gegen St. Bernhard/F. nicht

Details Samstag, 11. November 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Vor 210 Besuchern kam es am 15. Spieltag zum Duell zwischen dem UFC Grafenwörth und dem USV St. Bernhard/F. Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die St. Bernhard mit 3:2 gegen den USC Grafenwörth für sich entschied. Grafenwörth war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Nach 120 Sekunden hatten die Gäste ihren ersten Abschluss. Acht Minuten waren gespielt, als die Heimelf einen Freistoß nur knapp über die Latte setzte. In Minute 18 versuchte es Matthias Gabler aus rund zwanzig Metern, scheiterte allerdings an Keeper David Holzschuh. Vor 210 Zuschauern traf David Vacek dann kurz darauf zum 1:0 (19.).

Tim Schleinzer erhöhte den Vorsprung des USV St. Bernhard/F. nach 25 Minuten auf 2:0. Zwei Minuten später setzte Vacek einen Ball aus wenigen Metern über das Gehäuse. Kurz vor dem Pausenpfiff knallte Dominik Pfeifer alleine vor dem Keeper den Ball nur an die Querlatte (45.). Die Hintermannschaft des USC Grafenwörth ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Posavac-Doppelpack reichte nicht

Die Gastgeber starteten hoffnungsvoll in den zweiten Durchgang. St. Bernhard musste den Freistoß-Treffer von Leon-Gabriel Posavac zum 1:2 hinnehmen (55.). Manfred Wimmer beförderte per Kopf das Leder zum 3:1 der Gäste über die Linie (70.).

Mit dem 2:3 gelang Posavac ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (90.). Schließlich strich der USV St. Bernhard/F. die Optimalausbeute gegen den USC Grafenwörth ein.

Grafenwörth stellt die anfälligste Defensive der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel und hat bereits 44 Gegentreffer kassiert. In der Rückrunde muss das Heimteam das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Schlusslichts alles andere als positiv. Der USC Grafenwörth ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Bei St. Bernhard präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Der USV St. Bernhard/F. schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 21 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs. St. Bernhard verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Der USV St. Bernhard/F. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 fährt der USC Grafenwörth dann im nächsten Spiel zum SV Cardea Rehberg, während St. Bernhard am gleichen Tag beim FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein antritt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – USV St. Bernhard/F, 2:3 (0:2)

90 Leon-Gabriel Posavac 2:3

70 Manfred Wimmer 1:3

55 Leon-Gabriel Posavac 1:2

25 Tim Schleinzer 0:2

19 David Vacek 0:1

