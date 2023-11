Tore ohne Unterlass zwischen Raabs/Thaya und Schweiggers

Details Sonntag, 12. November 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Im Spiel des USV Raabs/Thaya gegen den USC Schweiggers gab es vor rund 120 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Abtastphase? Das war in diesem Spiel ein Fremdwort. Die Partie begann ohne viel Geplänkel. Schweiggers erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Kasper traf in der fünften Minute zur frühen Führung.

Tor, Toor, Tooor für USC Schweiggers zum 0:1 Nr.4 Kaspar Lukas eiskalt außerhalb vom 16er in das Tor verwandelt. oskar, Ticker-Reporter

Die Heimischen brauchten etwas Zeit, bis sie den Rückstand verdauen konnten, schlugen dann aber zu. Daniel Dundler witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Raabs ein (33.). Doch wieder konnten die Gäste schnell antworten. Vaclav Konecny nutzte die Chance für den USC Schweiggers und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus.

Raabs gleicht dreimal aus

Schweiggers musste den Treffer von Tomas Fronek zum 2:2 hinnehmen (58.). Sebastian Steininger brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des USC Schweiggers über die Linie (65.). Der USV Raabs/Thaya hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Rostislav Samanek den Ausgleich (69.).

Gelb-Rote Karte (USC Schweiggers) für: Nr.25 keiner weiß momentan wieso. oskar, Ticker-Reporter

In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Paul Almeder von Schweiggers musste vorzeitig zum Duschen (82., Foul). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Raabs und der USC Schweiggers spielten unentschieden.

Der USV Raabs/Thaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen weist das Heimteam eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Raabs im Mittelfeld der Tabelle. Der USV Raabs/Thaya verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am liebsten teilt Schweiggers die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USC Schweiggers seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Mit diesem Unentschieden verpasste der USC Schweiggers die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich Schweiggers trotzdem und steht nun auf Rang zehn.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt Raabs dann im nächsten Spiel den SC Amaliendorf-Aalfang, während Schweiggers am gleichen Tag bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf antritt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raabs/Thaya – USC Schweiggers, 3:3 (1:2)

69 Rostislav Samanek 3:3

65 Sebastian Steininger 2:3

58 Tomas Fronek 2:2

36 Vaclav Konecny 1:2

33 Daniel Dundler 1:1

5 Lukas Kasper 0:1

