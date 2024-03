Der SV Gablitz gewinnt hoch beim USV Langenlois

Spielberichte

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 210 Zuschauer kamen zum Auftakt der Rückrunde nach Langenlois. Mit dem USV Langenlois und dem SV Gablitz trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den USV Langenlois schien der SV Gablitz aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für den SV Gablitz geendet.

Die Gäste legten gleich furios los. Der SV Gablitz stellte mit dem 1:0 durch Nikola Asceric in der fünften Minute die Weichen auf Sieg. Doch die Anfangsphase des Spiels blieb fest in den Händen der Gäste. Der SV Gablitz machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Freistoß-Treffer von Sinan Kaya (9.) auf 2:0. Damit erspielten sich die Gäste einen komfortablen Vorsprung. Die Hintermannschaft von Langenlois ließ aber bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Nach einer Stunde war der Sack zu

Das 3:0 ließ den SV Gablitz zum dritten Mal im Match jubeln (60.). Nach einer Stunde ließ sich Ulvi Özdemir als Torschütze feiern. Nur acht Minuten danach war das Spiel gelaufen. Stefan Pechhacker traf für den SV Gablitz etwas später zum 4:0 (68.). Am Ende punktete der SV Gablitz dreifach beim USV Langenlois.

Der USV Langenlois baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Gablitz ist jetzt mit 25 Zählern punktgleich mit Langenlois, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 28:25 auf dem vierten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Der USV Langenlois tritt am kommenden Freitag beim USV St. Bernhard/F. an, der SV Gablitz empfängt am selben Tag den SC Weißenkirchen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Langenlois – SV Gablitz, 0:4 (0:2)

68 Stefan Pechhacker 0:4

60 Ulvi Oezdemir 0:3

9 Sinan Kaya 0:2

5 Nikola Asceric 0:1

