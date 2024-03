Raabs beendet gegen Amaliendorf Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 10. März 2024 10:00

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 250 Zuschauer kamen zum Rückrundenauftakt ins Thayatal-Stadion nach Raabs/Thaya. Der SC Amaliendorf-Aalfang blieb gegen den USV Raabs/Thaya chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Raabs den maximalen Ertrag. Das Hinspiel hatte Amaliendorf-Aalf. mit 2:1 für sich entschieden.





Die Hausherren erwischten einen guten Start in dieses Spiel. Tomas Fronek war es, der vor 250 Zuschauern für den USV Raabs/Thaya den Führungstreffer besorgte (13.). Dem Druck des Gastgebers musste Amaliendorf ab der 31. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Christian Brunner (Torchancenverhinderung) vom Platz geflogen war. Miroslav Milosevic versenkte den fälligen Strafstoß zum 2:0 für Raabs (32.). Nur fünf Minuten später fiel die Vorentscheidung in diesem Spiel. Mit dem 3:0 durch Rostislav Samanek schien die Partie bereits in der 37. Minute mit dem USV Raabs/Thaya einen sicheren Sieger zu haben. Raabs gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. In der Nachspielzeit besserte Fronek seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den USV Raabs/Thaya erzielte. Letztlich feierte Raabs gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Raabs klettert hoch

Nach fünf sieglosen Spielen ist der USV Raabs/Thaya wieder in der Erfolgsspur.

Raabs ist jetzt mit 22 Zählern punktgleich mit Amaliendorf-Aalf. und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 30:29 auf dem sechsten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Der USV Raabs/Thaya stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim USV EPS Groß Gerungs vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Amaliendorf die SG Großweikersdorf/Wiesendorf.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raabs/Thaya – SC Amaliendorf-Aalfang, 4:0 (3:0)

92 Tomas Fronek 4:0

37 Rostislav Samanek 3:0

32 Miroslav Milosevic 2:0

13 Tomas Fronek 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.