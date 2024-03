Dreifacher Gruber bringt Weißenkirchen den Sieg beim SV Gablitz

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 08:40

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 90 Besucher kamen am Freitagabend zum Spiel der 17. Runde. Mit dem SV Gablitz und dem SC Weißenkirchen trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den SV Gablitz schien Weißenkirchen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Stefan Gruber sorgte bereits früh für die 1:0-Führung der Gäste (5.). Nach einer Flanke von Thomas Binar köpfte Gruber ein.

Tor, Toor, Tooor für SC Weißenkirchen zum 0:1 Nr. 9 Stefan Gruber, nach einer göttlichen Flanke der Nummer 17 Thomas Binar köpft Gruber zum 0:1 ein. Roman Mählichinho, Ticker-Reporter

Nach einer guten Viertelstunde wurden die Heimischen mit einem Freistoß erstmals gefährlich, doch Keeper Manuel Fischer entschärfte den direkten Versuch (15.). Kurz vor der Pause legte Gruber zum 2:0 nach (44.).

Tor, Toor, Tooor für SC Weißenkirchen zum 0:2 Nr. 9 Stefan Gruber, nach Vorlage von der Nummer 13 Vojtech Pazdera schiebt Gruber flach ins kurze Eck ein. Roman Mählichinho, Ticker-Reporter

Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gruber der Mann des Abends

Die erste chance in Durchgang zwei hatten die Gastgeber, docher der Versuch wird noch an die Querlatte gelenkt (48.). In MInute 66 versuchte es Gruber mit einem Distanzschuss, doch scheiterte nur um Zentimeter. Doch der Doppeltorschütze gab nicht auf und stellte schließlich in der 84. Minute mit seinem dritten Treffer den 3:0-Sieg für Weißenkirchen sicher.

Tor, Toor, Tooor für SC Weißenkirchen zum 0:3 Nr. 9, nach dem Pass von der Nummer 17 Tomas Binar dreht Gruber den Motor nochmal auf und netzt abermals cool zum 3:0. Roman Mählichinho, Ticker-Reporter

Als wäre die Lage für den SV Gablitz nicht schon misslich genug gewesen, musste Daniel Faschingeder in der 88. Minute mit einer Gelb-Roten Karte (Unsportlichkeit) den Platz verlassen. Letztlich fuhr der SC Weißenkirchen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nur einmal ging der SV Gablitz in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Prunkstück von Weißenkirchen ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 16 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Mit diesem Sieg zog der SC Weißenkirchen am SV Gablitz vorbei auf Platz drei. Der Gastgeber fiel auf die fünfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Der SV Gablitz stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim USV Raabs/Thaya vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Weißenkirchen den USV St. Bernhard/F.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Gablitz – SC Weißenkirchen, 0:3 (0:2)

84 Stefan Gruber 0:3

44 Stefan Gruber 0:2

5 Stefan Gruber 0:1

