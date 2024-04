USC Grafenwörth leistet gegen Langenlois nur wenig Widerstand

Spielberichte

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der USC Grafenwörth kam gegen den USV Langenlois vor rund 150 Zuschauern mit 0:5 unter die Räder. Die Überraschung blieb aus: Gegen Langenlois kassierte Grafenwörth eine deutliche Niederlage. Der USV Langenlois war im Hinspiel gegen den USC Grafenwörth zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Eine halbe Stunde lang konnten die Gastgeber die Null halten. Patrick Hackl brachte sein Team in der 30. Minute nach vorn. Ein Tor mehr für den USV Langenlois machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Damit lebte die Hoffnung für den Tabellenletzten noch weiter.

Zwei Tore kurz nach Wiederbeginn

Michael Wildpert versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (51.). Mit dem Freistoß zum 3:0 von Nico Weingartner für Langenlois war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Für das 4:0 des USV Langenlois sorgte David Gräf, der in Minute 75 zur Stelle war. Auch in der Nachspielzeit kannte der USV Langenlois keine Gnade. Wildpert markierte den fünften Treffer (93.). Langenlois überrannte den USC Grafenwörth förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Grafenwörth klar erkennbar, sodass bereits 60 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Mit nur sechs Zählern auf der Habenseite ziert der Gastgeber das Tabellenende der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Die Offensive des USC Grafenwörth zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 18 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Der USC Grafenwörth musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Grafenwörth insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der USV Langenlois macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position drei. Der USV Langenlois verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen.

Der USC Grafenwörth steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Langenlois mit aktuell 33 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Sonntag tritt der USC Grafenwörth beim SC Weißenkirchen an, während der USV Langenlois zwei Tage zuvor den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – USV Langenlois, 0:5 (0:1)

93 Michael Wildpert 0:5

75 David Gräf 0:4

58 Nico Weingartner 0:3

51 Michael Wildpert 0:2

30 Patrick Hackl 0:1

