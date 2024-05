Triumph für Großweikersdorf/Wiesendorf im Lokalderby gegen USC Grafenwörth

Spielberichte

In einem packenden und ereignisreichen Match setzte sich die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf mit einem beeindruckenden 5:1 gegen den USC Grafenwörth durch. Das Spiel, welches am Freitagabend stattfand, bot den Zuschauern von Beginn an spannende Unterhaltung und zeigte, dass die Heimmannschaft ihre Ambitionen klar unter Beweis stellen konnte. Bereits in der ersten Halbzeit legte Großweikersdorf/Wiesendorf den Grundstein für ihren Erfolg und ließ auch in der zweiten Hälfte nicht nach.

Ein Spiel voller Wendungen

Die erste große Überraschung des Spiels ereignete sich bereits in der 15. Minute, als USC Grafenwörth durch Kristijan Stanislav in Führung ging. Dieser frühe Treffer setzte die Spielgemeinschaft unter Druck, aber deren Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

Christoph Streit schlägt im Gegenzug zurück. Thomas Heider, Ticker-Reporter

Nur eine Minute später, in der 16. Minute, erzielte Christoph Streit den Ausgleich für Großweikersdorf/Wiesendorf, was den Beginn einer beeindruckenden Aufholjagd markierte.

Dreifachchance für die Heimischen, der Tormann hält sensationell. Thomas Heider, Ticker-Reporter

Die Heimmannschaft dominierte daraufhin das Spielgeschehen und erschuf zahlreiche Chancen, von denen Matthias Arnold in der 30. Minute eine zum 2:1 verwertete, indem er nach einem Eckball per Kopf traf. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, erhöhte Nuhman Asipi auf 3:1 für die Spielgemeinschaft, nachdem er einen Stanglpass souverän verwertete.

Zweite Halbzeit – Die Heimmannschaft setzt sich durch

Die zweite Halbzeit zeigte ein ähnliches Bild. Großweikersdorf/Wiesendorf blieb am Drücker und baute den Vorsprung weiter aus.

Tor, Toor, Tooor für SG Großweikersdorf/Wiesendorf zum 4:1Stefan Heider drückt nach einem Eckstoß aus 30 Meter ab, der sitzt, ich denke, abgefälscht im rechten unterem Eck. Thomas Heider, Ticker-Reporter

In der 65. Minute traf Stefan Heider nach einem Eckstoß aus 30 Metern zum 4:1, wobei der Schuss vermutlich abgefälscht wurde und im rechten unteren Eck landete. Der Schlusspunkt wurde schließlich in der 73. Minute durch Tobias Fiedler gesetzt, der den Ball spektakulär unter die Latte hämmerte und somit das Endergebnis von 5:1 für Großweikersdorf/Wiesendorf besiegelte. Das Spiel endete nach einer zweiminütigen Nachspielzeit, wobei die letzten Minuten keine Änderung am Ergebnis brachten.

Das Derby zwischen Großweikersdorf/Wiesendorf und USC Grafenwörth wurde damit zu einer klaren Demonstration der Stärke der Heimmannschaft, die von Anfang bis Ende dominieren konnte. Die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf zeigte eine beeindruckende Teamleistung und ließ den Gästen aus Grafenwörth kaum eine Chance. Mit diesem Sieg setzt Großweikersdorf/Wiesendorf ein starkes Zeichen und unterstreicht ihre Ambitionen für die laufende Saison.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Großw.dorf/Wiesendorf : Grafenwörth - 5:1 (3:1)

73 Tobias Fiedler 5:1

65 Stefan Heider 4:1

42 Nuhman Asipi 3:1

30 Matthias Arnold 2:1

16 Christoph Streit 1:1

15 Kristijan Stanislav 0:1

