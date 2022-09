St. Bernhards Docekal schnürt Doppelpack gegen Groß Gerungs

Details Sonntag, 04. September 2022 01:13

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Mit rund 200 Zuschauern war der Sportplatz in Groß Gerungs gut gefüllt. Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des USV St. Bernhard/F. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen den USV Groß Gerungs durch.

Die Heimelf begann stark. Jonas Schulner brachte St. Bernhard in der dritten Minute ins Hintertreffen. Nach sieben Minuten musste St. Bernhard-Keeper Marco Marstaller einen Freistoß entschäfren und das 2:0 für die Gastgeber verhindern. Dann hatten die Gäste mehr Spielanteile, doch Groß Gerungs blieb im Konter immer gefrährlich. Nach 26 Minuten jubelten die Gäste zu früh. Der vermeintliche Treffer zum 1.1 wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Standards brachten die Wende

53 Minuten waren gespielt, als die Heimischen eine Top-Chance zum 2:0 vergaben. Eigentlich mussten die Gastgeber schon höher führen, doch die Chancen wurden nicht genutzt. Dann gab es aber Elfmeter für die Gäste. In der 67. Minute erzielte Michal Docekal mit dem fälligen Strafstoß das 1:1 für den USV St. Bernhard/F. Dass St. Bernhard in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Matthias Gabler, der in der 80. Minute zur Stelle war und einen Freistoß zur Führung verwertete. Mit dem 3:1 sicherte Docekal dem USV St. Bernhard/F. nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (85.). Am Ende verbuchte St. Bernhard gegen Groß Gerungs einen Sieg.

Der USV Groß Gerungs findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die bisherige Saisonbilanz der Gastgeber bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Mit dem Erfolg in der Tasche marschiert der USV St. Bernhard/F. im Klassement vorne weg und belegt den ersten Tabellenplatz. Vier Siege und keine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von St. Bernhard.

Am kommenden Samstag tritt Groß Gerungs beim USV Raabs/Thaya an, während der USV St. Bernhard/F. einen Tag zuvor den SV Absdorf empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Groß Gerungs – USV St. Bernhard/F, 1:3 (1:0)

85 Michal Docekal 1:3

80 Matthias Gabler 1:2

67 Michal Docekal 1:1

3 Jonas Schulner 1:0