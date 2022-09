Niederlage gegen Grafenwörth: Gars weiter mit null Punkten am Tabellenende

Details Sonntag, 11. September 2022 00:16

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Über 180 Zuschauer kamen in die Kurt-Docekal-Arena nach Gars/Kamp und wollten das Spiel der 5. Runde sehen. Mit einer 1:3-Niederlage hat Gars auch das fünfte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der USC Grafenwörth wurde der Favoritenrolle gerecht.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SCU Gars/Kamp und Grafenwörth ohne Torerfolg in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Robert Caljkusic. In der 50. Minute traf der Spieler des USC Grafenwörth ins Schwarze und brachte die Gäste in Front. In Minute 67 brachte Gars den Ball im Netz des USC Grafenwörth zum Ausgleich unter und David Gräf drehte jubelnd ab. Die Schlussphase der Partie ging klar an die Gäste aus Grafenwörth. Fabian Riegler brachte Grafenwörth nach 72 Minuten die 2:1-Führung. Stefan Löffelmann schoss in der 80. Minute das Tor zum 3:1 und sorgte so für die Entscheidung. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der USC Grafenwörth den SCU Gars/Kamp 3:1.

Fünfte Niederlage für Gars

Mit 16 Gegentreffern hat Gars schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur vier Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,2 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Das Schlusslicht ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USC Grafenwörth in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Grafenwörth.

Am kommenden Sonntag tritt Gars beim USV Groß Gerungs an, während der USC Grafenwörth zwei Tage zuvor den SC Weißenkirchen empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Gars/Kamp – USC Grafenwörth, 1:3 (0:0)

80 Stefan Loeffelmann 1:3

72 Fabian Riegler 1:2

67 David Graef 1:1

50 Robert Caljkusic 0:1