Kosak rettet USV Langenlois einen Punkt gegen St. Bernhard/F.

Details Samstag, 17. September 2022 00:53

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 250 Besucher kamen nach Langenlois um das Spiel der 6. Runde zu sehen. Der USV St. Bernhard/F. ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den USV Langenlois hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der USV Langenlois vom Favoriten.

Die erste große Chance hatten die Gäste. In Minute sieben scheiterte Manfred Wimmer an der Stange. Nach 18 Minuten verhinderte Langenlois-Schlussmann Patrick Feiertag im Eins-gegen-Eins gegen Jan Dobrovolny den Rückstand. Doch Erich Stumpfer brachte den Gastgeber mit der ersten großen Chance für die Heimelf in der 37. Minute in Front. In Minute 41 musste erneut Feiertag als letzte Instanz eingreifen und das 1:1 gegen Michal Docekal verhindern. Die Pausenführung von Langenlois fiel knapp aus.

Docekal-Doppelpack reicht nicht zum Sieg

Mit einem schnellen Doppelpack (71./76.) zum 2:1 schockte Michal Docekal den USV Langenlois und drehte das Spiel. Jetzt erst recht, dachte sich Jan Kosak, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (78.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Der USV Langenlois findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Langenlois bei. Nur einmal ging der USV Langenlois in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Aufsteiger St. Bernhard führt das Feld der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel mit 13 Punkten an. Nur einmal gab sich der Gast bisher geschlagen. Der USV St. Bernhard/F. blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag tritt der USV Langenlois beim USV Raabs/Thaya an, während St. Bernhard einen Tag zuvor den SCU Renz Kottes empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Langenlois – USV St. Bernhard/F, 2:2 (1:0)

78 Jan Kosak 2:2

76 Michal Docekal 1:2

71 Michal Docekal 1:1

37 Erich Stumpfer 1:0