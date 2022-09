Kurioser Heimsieg gegen Traismauer: Rehberg dank Viererpacker Pospis im Glück

Details Sonntag, 18. September 2022 00:31

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 150 Zuschauer kamen in das Rechpergstadion nach Krems-Rehberg. Der SV Rehberg und der SC Traismauer lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. Der SV Cardea Rehberg wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

In dieser torreichen Partie ging es auch gleich turbulent los. Tomas Pospis glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für das Heimteam (7./22.) und sorgte für eine 2:0-Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.

Von 0:4 auf 4:4 und doch verloren

Mit dem 3:0 durch Pospis schien die Partie bereits in der 50. Minute mit dem SV Rehberg einen sicheren Sieger zu haben. In der 63. Minute legte Alin Ginghina sogar zum 4:0 zugunsten des SV Cardea Rehberg nach. Doch die Gäste aus Traismauer bewiesen Moral und kämpften sich in diese Partie zurück. Hakan Ersoy beförderte das Leder zum 1:4 von Traismauer über die Linie (68.). Dann musste der SV Rehberg den Treffer von Eric Willer zum 2:4 hinnehmen (73.). Es folgte der Anschlusstreffer für den SC Forstinger Traismauer – bereits der zweite für Eric Willer. Nun stand es nur noch 3:4 (85.). Die komfortable Halbzeitführung des SV Cardea Rehberg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Rene Stockinger schoss den 4:4-Ausgleich in der 92. Spielminute. Gefeierter Mann des Spiels war Pospis, der dem SV Rehberg mit seinem Treffer in der 94. Minute den Vorsprung brachte. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und der SC Traismauer deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumten sich die Gäste noch einmal auf und betrieben immerhin noch Ergebniskosmetik.

Beim SV Cardea Rehberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Rehberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebenten Tabellenplatz. Drei Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Rehberg.

Traismauer findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des SC Forstinger Traismauer liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 16 Gegentreffer fing. Die bisherige Saisonbilanz des SC Traismauer bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Traismauer kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während der SV Cardea Rehberg dagegen schon zwölf Punkte auf dem Konto hat.

Am kommenden Freitag trifft der SV Rehberg auf die SG Großweikersdorf/Wiesendorf, der SC Forstinger Traismauer spielt am selben Tag gegen den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Cardea Rehberg – SC Forstinger Traismauer, 5:4 (2:0)

94 Tomas Pospis 5:4

92 Rene Stockinger 4:4

85 Eric Willer 4:3

73 Eric Willer 4:2

68 Hakan Ersoy 4:1

63 Alin Ginghina 4:0

50 Tomas Pospis 3:0

22 Tomas Pospis 2:0

7 Tomas Pospis 1:0