Grafenwörth besiegt Tabellenführer St. Bernhard/F. deutlich

Details Samstag, 08. April 2023 00:55

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Eine reife Leistung zeigte der USC Grafenwörth beim 4:1-Sieg vor rund 170 Zuschauern gegen St. Bernhard. Wenn der Tabellenprimus auch noch am Ende der Saison die Tabelle anführen will, gilt es solche Aussetzer zu vermeiden. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Grafenwörth wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem USV St. Bernhard/F. ein 2:1-Sieger feststand.

Eine halbe Stunde lang stand auf beiden Seiten die Null auf der Anzeigentafel. Die Gäste gerieten in der 29. Minute ins Hintertreffen, als Michael Grünberger für die Heimelf traf. Das machte den Gastgebern weiter Mut. Für das 2:0 des USC Grafenwörth zeichnete Robert Caljkusic verantwortlich (39.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Der Tabellenführer wollte jedoch die drohende Niederlage verhindern. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel verkürzte St. Bernhards Stefan Pöhn auf 1:2 (51.). In Minute 75 scheiterte Giovanni Kotchev mit seinem Abschluss an der Querlatte. Caljkusic beseitigte mit seinen Toren (78./94.) die letzten Zweifel am Sieg des USC Grafenwörth. Schlussendlich verbuchte Grafenwörth gegen den USV St. Bernhard/F. einen überzeugenden Heimerfolg.

Caljkusic mit Dreierpack der Mann des Abends

Nach dem errungenen Dreier hat der USC Grafenwörth Position vier der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel inne. Erfolgsgarant des USC Grafenwörth ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 45 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saisonbilanz von Grafenwörth sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und einem Unentschieden büßte der USC Grafenwörth lediglich sechs Niederlagen ein.

Nach 16 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für St. Bernhard 34 Zähler zu Buche. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der USV St. Bernhard/F. auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am kommenden Samstag trifft der USC Grafenwörth auf den USV Raabs/Thaya, St. Bernhard spielt tags zuvor gegen den USV Groß Gerungs.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – USV St. Bernhard/F, 4:1 (2:0)

94 Robert Caljkusic 4:1

78 Robert Caljkusic 3:1

51 Stefan Poehn 2:1

39 Robert Caljkusic 2:0

29 Michael Gruenberger 1:0

