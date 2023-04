SC Traismauer verlangt SV Rehberg alles ab

Details Samstag, 29. April 2023 00:16

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Mit 1:2 verlor der SC Forstinger Traismauer am vergangenen Freitag vor 110 Zuschauern zu Hause gegen den SV Cardea Rehberg. Luft nach oben hatte der SV Rehberg dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem Gast einen knappen 5:4-Sieger.

Die erste halbe Stunde passierte nicht viel vor den Toren. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Eric Willer sein Team vom Elfmeterpunkt aus in der 35. Minute. Zur Pause behielt der SC Traismauer die Nase knapp vorn. Die Gäste schlugen spät zurück. Mattis Huber war zur Stelle und markierte das 1:1 des SV Cardea Rehberg (74.). Fezulla Sali traf per Strafstoß nur kurz darauf zum 2:1 zugunsten des SV Rehberg (76.). Nun verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung - und das mit Erfolg. Letzten Endes ging der SV Cardea Rehberg im Duell mit Traismauer als Sieger hervor.

Keine Punkte im Abstiegskampf

53 Tore kassierte der SC Forstinger Traismauer bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. In der Tabelle liegt der Gastgeber nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Nun musste sich der SC Traismauer schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Situation von Traismauer ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den SV Rehberg handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

Im Tableau hatte der Sieg des SV Cardea Rehberg keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der SV Rehberg momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Cardea Rehberg, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Während der SC Forstinger Traismauer am kommenden Montag den SCU Renz Kottes empfängt, bekommt es der SV Rehberg am selben Tag mit dem SC Weißenkirchen zu tun.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Forstinger Traismauer – SV Cardea Rehberg, 1:2 (1:0)

76 Fezulla Sali 1:2

74 Mattis Huber 1:1

35 Eric Willer 1:0

