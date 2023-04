Gars beendet gegen Groß Gerungs die Sieglos-Serie

Details Sonntag, 30. April 2023 00:57

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Am Samstag trafen Gars und Groß Gerungs vor 210 Zuschauern aufeinander. Das Match entschied der SCU Gars/Kamp mit 3:1 für sich. Gars hat mit dem Sieg über den USV Groß Gerungs einen Coup gelandet. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Sieg des SCU Gars/Kamp bei Groß Gerungs geendet.

Nach zwanzig Minuten fanden die Gastgeber ihre erste Torchance vor. Nach 29 Minuten rettete allerdings die Querlatte für die Heimelf. Gars ging durch Markus Angenbauer in der 30. Minute in Führung. Marco Bauer beförderte das Leder mit einem Schuss ins lange Eck zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (33.). Noch vor der Halbzeit patzten die Gäste und Angenbauer legte seinen zweiten Treffer nach (40.). Zur Halbzeit blickte der SCU Gars/Kamp auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Für das 1:3 des USV Groß Gerungs zeichnete Luca Pichler verantwortlich (73.), als er aus kurzer Distanz vollendete. In der Nachspielzeit trafen die Heimischen (91.) noch einmal den Pfosten. Obwohl Gars nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Groß Gerungs zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Dritter Saisonsieg für Gars

Der SCU Gars/Kamp muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Gars bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte der SCU Gars/Kamp endlich wieder einmal drei Punkte.

Der USV Groß Gerungs verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Gewinnen hatte bei den Gästen zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück.

Gars tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SV Absdorf an. Zwei Tage später empfängt Groß Gerungs den SC Weißenkirchen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Gars/Kamp – USV Groß Gerungs, 3:1 (3:0)

73 Luca Pichler 3:1

40 Markus Angenbauer 3:0

33 Marco Bauer 2:0

30 Markus Angenbauer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei