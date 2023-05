Gars überrascht den SV Absdorf

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:30

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Obwohl der SV Absdorf auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Spitzenreiter vor mehr als 300 Zuschauern gegen Gars eine überraschende 2:3-Pleite einstecken. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg des SV Absdorf, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg der Gastgeber beim SCU Gars/Kamp geendet.

Gars erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Hinger traf in der sechsten Minute mit einem platzierten Schuss zur frühen Führung. Andreas Dober schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Elfmeter-Doppelpack für den SV Absdorf (14., EM/24., EM). Der SCU Gars/Kamp brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SV Absdorf hatte bis zur Pause Bestand. Daniel Schachinger schoss für Gars in der 54. Minute das zweite Tor und brachte den abstiegsgefährdeten SCU Gars/Kamp wieder zurück ins Spiel. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Markus Angenbauer, der mit seinem Treffer in der 87. Minute die späte Führung des SCU Gars/Kamp sicherstellte. Zum Schluss feierte Gars einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Absdorf.

Abstiegskandidat schlägt Titelaspirant

Der SV Absdorf verbuchte insgesamt 13 Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Die Situation beim SV Absdorf bleibt angespannt. Gegen den SCU Gars/Kamp kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nachdem Gars die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der SCU Gars/Kamp aktuell den neunten Rang. Durch diesen Erfolg verließ Gars den letzten Tabellenrang. In der Verteidigung des SCU Gars/Kamp stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen hat Gars momentan auf dem Konto.

Als Nächstes steht für den SV Absdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den SC Weißenkirchen. Der SCU Gars/Kamp tritt bereits zwei Tage vorher gegen den USV Langenlois an.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Absdorf – SCU Gars/Kamp, 2:3 (2:1)

87 Markus Angenbauer 2:3

54 Daniel Schachinger 2:2

24 Andreas Dober 2:1

14 Andreas Dober 1:1

6 Marcel Hinger 0:1

