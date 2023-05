SCU Kottes zwingt St. Bernhard in die Knie

Details Montag, 08. Mai 2023 00:24

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SCU Kottes und St. Bernhard boten den 160 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Mit breiter Brust war St. Bernhard zum Duell mit dem SCU Renz Kottes angetreten – der Spielverlauf ließ beim USV St. Bernhard/F. jedoch Ernüchterung zurück. Das enge Hinspiel hatte der USV St. Bernhard/F. durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Schon nach fünf Minuten fanden die Gastgeber ihre erste Topchance vor. Doch dann übernahmen die Gäste die Kontrolle. In Minute 31 rettete die Stange für Kottes. Für das erste Tor sorgte Martin Jez. In der 33. Minute traf der Spieler des SCU Kottes ins Schwarze zjm 1:0. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Nach der Pause plätscherte das Spiel zunächst dahin. Dominik Pfeifer ließ sich in der 59. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für St. Bernhard. Dann hatten die Gäste zwei gute Chancen das Spiel zu drehen vergeben. Der Gast musste dann den Treffer von Clemens Höllerschmid zum 2:1 hinnehmen (72.). David Rester schoss die Kugel zum 3:1 für den SCU Renz Kottes über die Linie (88.). In der Nachspielzeit (96.) gelang Mattheus Macho für den USV St. Bernhard/F. der Anschlusstreffer. Letzten Endes holte der SCU Kottes gegen St. Bernhard drei Zähler.

Kottes stellt St. Bernhard/F. ein Bein

Der SCU Renz Kottes bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. Der SCU Kottes bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten.

Der Patzer des USV St. Bernhard/F. zog im Klassement keine Folgen nach sich. Zehn Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat St. Bernhard derzeit auf dem Konto. Der USV St. Bernhard/F. kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur zwei Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den vierten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.

Am kommenden Samstag trifft der SCU Renz Kottes auf den SV Cardea Rehberg, St. Bernhard spielt tags darauf gegen den USV Raabs/Thaya.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Renz Kottes – USV St. Bernhard/F, 3:2 (1:0)

96 Matthaeus Macho 3:2

88 David Rester 3:1

72 Clemens Hoellerschmid 2:1

59 Dominik Pfeifer 1:1

33 Martin Jez 1:0

