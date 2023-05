Gföhl von Groß Gerungs nicht zu stoppen

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:03

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Gföhl erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Groß Gerungs. Der SC Admira Gföhl ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den USV Groß Gerungs vor 100 Fans einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Groß Gerungs nach 90 Minuten beim 3:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Die Gastgeber hatten gleich zu Beginn einige Chancen. Simon Stefanec brachte Gföhl dann in der 13. Minute nach vorn. In der 24. Minute ging Lukas Klauner von der Seite durch die Abwehrreihen der Gastgeber und brachte den Ball im Netz des Gastgebers zum 1:1 unter. Sieben Minuten später brachten die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone und so ging der SC Admira Gföhl durch den zweiten Treffer von Stefanec erneut in Führung. Zur Pause wusste Gföhl eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Auch nach der Pause war Gföhl dem neächsten Tor näher, doch fand oft in Keeper Robin Pfeiffer seinen Meister. Für das dritte Tor des SC Admira Gföhl war Michael Dietl verantwortlich, der in der 85. Minute nach einem Eckball dann doch das 3:1 besorgte. Martin Barta stand nach einem Lochpass alleine vor dem Keeper und so gelang ihm in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Gföhl (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Admira Gföhl am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den USV Groß Gerungs.

Klare Sache für Gföhl

Trotz des Sieges bleibt Gföhl auf Platz sechs. Der SC Admira Gföhl verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Neun Spiele währt bereits die Serie, in der Gföhl ungeschlagen ist.

Groß Gerungs führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte der USV Groß Gerungs kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Nächster Prüfstein für den SC Admira Gföhl ist der SV Absdorf (Donnerstag, 16:00 Uhr). Groß Gerungs misst sich am selben Tag mit dem SC Forstinger Traismauer (16:30 Uhr).

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Admira Gföhl – USV Groß Gerungs, 4:1 (2:1)

88 Martin Barta 4:1

85 Michael Dietl 3:1

31 Simon Stefanec 2:1

24 Lukas Klauner 1:1

13 Simon Stefanec 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei