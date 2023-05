Willer sichert SC Traismauer den Auswärtserfolg bei Groß Gerungs

Details Freitag, 19. Mai 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 120 Besucher kamen nach Groß Gerungs. Mit 0:2 verlor der USV Groß Gerungs am vergangenen Donnerstag zu Hause gegen den SC Forstinger Traismauer. Groß Gerungs hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

In den ersten 45 Minuten durften die Zuschauer keine Tore bewundern. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Eine starke Leistung zeigte Eric Willer, der sich mit einem Doppelpack für den SC Traismauer beim Trainer empfahl (71./79.). Letzten Endes holte Traismauer gegen den USV Groß Gerungs drei überlebenswichtige Zähler.

Traismauer gibt noch nicht auf

Groß Gerungs führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Das Heimteam kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch acht Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Begegnungen holte der USV Groß Gerungs insgesamt nur vier Zähler.

Das bisherige Schlusslicht, der SC Forstinger Traismauer, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position 13. Sechs Siege, zwei Remis und 14 Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft Groß Gerungs auf die SG Großweikersdorf/Wiesendorf, der SC Traismauer spielt am selben Tag gegen den SV Absdorf.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Groß Gerungs – SC Forstinger Traismauer, 0:2 (0:0)

79 Eric Willer 0:2

71 Eric Willer 0:1

