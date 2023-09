SC Maria Lanzendorf noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen

Details Mittwoch, 06. September 2023 11:34

Der SC Maria Lanzendorf hat sich nach vier gespielten Runden in der Gebietsliga Süd/Süd-Ost erst einmal im Mittelfeld der Tabelle positioniert. Die Elf von Trainer Branko Cvetkovic holte einen Sieg sowie zwei Unentschieden, ging dazu einmal als Verlierer vom Platz. Im Verein selbst ortet man noch durchaus Luft nach oben, man ist diesbezüglich guter Dinge. Ligaportal hat sich mit Sektionsleiter Christopher Neubauer über eine Einordnung des Starts, die Entwicklung der Neuzugänge sowie den nächsten Gegner unterhalten.

Ligaportal: Herr Neubauer, wie ist der bisherige Start aus sportlicher Sicht einzuordnen?

Christopher Neubauer: Wir stehen nach vier Runden auf dem achten Tabellenplatz, das ist recht in Ordnung, obwohl noch ein bisschen Luft nach oben gewesen wäre, vor allem im ersten Spiel gegen Kirchschlag und zuletzt gegen Reisenberg. Gegen Kirchschlag waren wir zur Halbzeit mit 1:0 in Führung, haben dann aus unerklärlichen Gründen 1:4 verloren, gegen Reisenberg haben wir daheim 2:2 gespielt, wo wir zum Schluss in Überzahl und auf ein Tor gespielt haben, das hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Die eine oder andere Position weiter oben würde ich uns schon gerne sehen.

Ligaportal: Wie gefallen Ihnen eigentlich die Neuzugänge?

Christopher Neubauer: Im Sommer hatten wir ein bisschen einen Umbruch, es haben uns einige arrivierte Spieler, Stammspieler, verlassen. Hier haben wir einige dazugeholt, die sich wirklich gut integriert haben, wie Stefan Hackl von Perchtoldsdorf oder Samuel Sutta aus der Slowakei, oder der neue Tormann Philipp Mader zeigt auch ansprechende Leistungen bis jetzt. Auch die beiden jüngeren im Mittelfeld, Sergej Knezevic und Boris Trajlovic haben beide Riesenpotenzial, mit ihnen sind wir auch zufrieden.

Ligaportal: Blicken wir noch zusammen auf den nächsten Gegner…

Christopher Neubauer: Wir haben nun am Freitag Breitenau auswärts, da kann ich wenig sagen, zumal es sich um den Absteiger aus der 2. Landesliga handelt. Wenn man die bisherigen Ergebnisse von Breitenau hernimmt, sollten sie in unserer Reichweite sein, ich bin überzeugt, dass wir – wenn wir eine konzentrierte Leistung auf den Platz bekommen – die drei Punkte holen können.

Ligaportal: Wie ordnen Sie das bisherige Geschehen in der Liga ein?

Christopher Neubauer: Ich glaube generell, dass die Liga dieses Jahr ausgeglichener ist, nun wo mit Ebreichsdorf die Übermannschaft der Vorsaison weg ist. Für mich zu erwarten war, dass Wiener Neustadt und Marienthal dort stehen, wo sie jetzt sind. Von wem ich mir mehr erwartet hätte, ist Leopoldsdorf, die erst einen Punkt nach vier Runden haben sowie natürlich von Baden, die als Titelkandidat in die Saison gestartet sind und noch null Punkte haben, zuletzt 1:10 verloren haben.

