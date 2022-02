USC Kirchschlag peilt Rangverbesserung an

Details Sonntag, 20. Februar 2022 13:27

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Mario Tanzler, Obmann-Stellvertreter des USC Kirchschlag, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Mag. Josef Kirnbauer überwintert in der Gebietsliga Süd/Südost nach vier Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang acht. In der Frühjahrssaison setzt sich Kirchschlag laut Tanzler "definitiv eine Rangverbesserung" als Ziel. Dazu sollen "die jungen Spieler weiter an die Kampfmannschaft herangeführt werden."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Mario Tanzler: "Grundsätzlich entspricht der Tabellenplatz unseren gezeigten Leistungen im Herbst. Es wäre aber mehr drinnen gewesen, daher kann man nicht ganz zufrieden sein."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Tanzler: "Die Stimmung im Verein ist gut. Der Teamspirit stimmt und die jungen Spieler ziehen auch mit."

Junge Spieler weiter an Kampfmannschaft heranführen

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Tanzler: "Es gibt einen Neuzugang: Sebastian Reiner."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Tanzler: "Es gab zwei schwere Verletzungen: Kapitän Matthias Schwarz fiel in der Vorbereitung mit einem Achillessehnenriss aus und David Senft zog sich während der Herbstmeisterschaft einen Kreuzbandriss zu. Von Corona sind wir größtenteils verschont geblieben."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Tanzler: "Unsere Zielsetzung ist definitiv eine Rangverbesserung und dass die jungen Spieler weiter an die Kampfmannschaft herangeführt werden."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Tanzler: "Es sieht ganz danach aus, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Tanzler: "Es wird ein heißes Rennen um Platz eins. Am Ende wird aber Ebreichsdorf oder Bad Fischau ganz oben stehen."