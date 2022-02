ASK Kaltenleutgeben möchte "die Großen ärgern"

Details Samstag, 26. Februar 2022 13:55

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Michael Zulus, Trainer des ASK Kaltenleutgeben, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga Süd/Südost nach vier Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang neun. In der Frühjahrssaison will der Kaltenleutgeben-Coach die "Großen ärgern", sich zudem "rangmäßig natürlich verbessern und zurück in die Top 5."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Michael Zulus: "Prinzipiell können wir mit der Herbstsaison zufrieden sein, bis auf die Spiele gegen Wiener Neudorf und die Wiener Neustadt Juniors, wo wir mit mehr als einem Punkt gerechnet haben. Keiner im Verein wurde vom Corona-Virus infiziert - auch das sollte man positiv erwähnen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Zulus: "Die Stimmung im Verein ist sehr gut, da die Mischung zwischen Alt und Jung perfekt in unsere Vorstellungen passt."

"Fünf junge Zugänge mit sehr viel Potential"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Zulus: "Wir haben mit Rilind Kelmendi einen Abgang zu verzeichnen. Dafür haben uns Lukas Hellmuth-Schirnhofer (Leopoldsdorf), Nico Hartmann (Schwechat), Florian Knoth (ASV 13), Elias Fard (Union Mauer) sowie Cavit Barman (Mödling) im Winter verstärkt. Fünf junge Spieler zwischen 18 und 24 Jahren mit sehr viel Potenzial!"

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Zulus: "Mit Ismet Aktas ist uns ab der vierten Runde ein erfahrener Innenverteidiger ausgefallen. Er hat seine Knieverletzung überwunden und ist wieder voll im Training. Florian Grois konnte auf Grund einer Bauchmuskelverletzung erst wieder ab der neunten Runde einsteigen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Zulus: "Wir wollen uns rangmäßig natürlich verbessern, die 'Großen' ärgern und zurück in die Top 5."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Zulus: "Ich bin davon überzeugt, dass wir die Saison zu Ende spielen und einen verdienten Meister bzw. Absteiger sehen werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Zulus: "Für mich ist Ebreichsdorf der Favorit. Skinny Maucha leistet hervorragende Arbeit und hat den größten und besten Kader. Katzelsdorf schätze ich allerdings auch sehr stark ein, das Rennen wird einer dieser beiden Mannschaften machen!"