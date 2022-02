1.SVg Guntramsdorf hat Qualität gesteigert

Details Freitag, 04. Februar 2022 09:35

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Thomas Flassak, Trainer bei der 1.SVg Guntramsdorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga Süd/Südost nach fünf Siegen, zwei Remis und sechs Niederlagen mit 17 Punkten auf Rang sieben. "Mit dem Beginn war ich sehr zufrieden, danach ist uns leider völlig die Luft ausgegangen", meint Flassak im Rückblick. Die Erste Guntramsdorfer Sportvereinigung ist aber zuversichtlich, dass durch drei neue Spieler für das Frühjahr "die Qualität gesteigert" wurde.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Thomas Flassak: "Mit dem Beginn sehr zufrieden da wir bis zur siebenten Runde vorne mit dabei waren. Danach ist uns leider völlig die Luft ausgegangen, besonders geschmerzt haben die total unnötigen Niederlagen gegen Leopoldsdorf, Trumau und Marienthal."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Flassak: "Die Stimmung ist gut. Die Leute sind bemüht, damit der Verein auf gesunden und seriösen Beinen steht. Auch innerhalb der Mannschaft ist die Stimmung sehr gut, ziehen bei den Trainingseinheiten alle Spieler mit."

"Mit den Neuen sehr zufrieden"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Flassak: "Durch die Abgänge des zweiten Tormanns Simon Puig und Stürmer Andrii Karioti hatten wir auf diesen Positionen Handlungsbedarf. Diese haben wir mit Nikolas Knoblechner (Tribuswinkel) und Maximilian Loibnegger (Alland), der nach einem halben Jahr wieder zu uns zurückgekommen ist, kompensiert. Zusätzlich haben wir mit Mario Erben noch einen erfahrenen Defensivspieler dazubekommen. Wir sind mit allen drei neuen Spielern sehr zufrieden, da wir dadurch die Qualität gesteigert haben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Flassak: "Leider hat es uns ab der siebenten Runde erwischt und wir mussten ab diesem Zeitpunkt einige Spieler verletzungsbedingt vorgeben. Bis auf zwei Spieler sind aber wieder alle Mann fit. Die beiden angeschlagenen Spieler sollten Ende Februar wieder voll einsatzfähig sein."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Flassak: "In den ersten drei Runden Punkte einfahren, damit nach hinten nichts mehr passieren kann. Danach unsere jungen Spieler weiter zu entwickeln und ihnen die Chance auf notwendige Spielzeit zu geben. Bei einem einstelligen Tabellenplatz wäre diese Saison als absolut positiv zu bewerten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Flassak: "Nach den Lockerungen in den letzten Tagen bin ich davon überzeugt, dass die Saison wie geplant zu Ende gespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Flassak: "Ebreichsdorf und Fischau müssen bzw. wollen unbedingt Meister werden. Katzelsdorf als Außenseiter war am konstantesten und hat einen sehr guten Fußball gespielt. Alle drei Mannschaften verfügen über einen qualitativ hochwertigen Kader, dadurch wird es bis zum Schluss spannend bleiben. Auf Grund der Kaderbreite und Qualität denke ich, dass es dann aber Ebreichsdorf machen wird."