ASK Ebreichsdorf: Pfingsten als besondere Motivation

Lediglich 13 Spiele benötigte der ASK Ebreichsdorf, um das Dutzend an Siegen in der Gebietsliga Süd/Südost vollzumachen. Man ist damit ligenübergreifend - zusammen mit nur ganz wenigen Ausnahmen - das Maß aller Dinge unter Niederösterreichs Fußball-Unterhaus-Herbstmeistern. Die Zielsetzung für das kommende Frühjahr ist für Ebreichsdorf angesichts eines Vorsprungs von zehn Punkten wohl so eindeutig, dass sie redaktionell gar nicht erst abgefragt werden muss. Wolfgang Heidenreich, der sportliche Leiter des ASK, hat im Gespräch mit Ligaportal dennoch zu vielen interessanten Themen Stellung bezogen.

Ligaportal.at: Herr Heidenreich, können Sie uns ein Update zum bisherigen Verlauf der Vorbereitung geben, wie ist es aus Ebreichsdorfer Sicht bislang gelaufen?

Wolfgang Heidenreich: Aufgrund der Bodenverhältnisse konnten wir bislang nur auf Kunstrasen trainieren, erst letzte Woche sind wir auf Rasen umgestiegen. Man hat das im Testspiel gegen Sierndorf (1:1, d. Red.) auch noch gesehen, dass wir halt den Kunstrasen gewohnt sind. Gegen Korneuburg, die ja die 2. Landesliga anführen (1:2), war das schon ein sehr gutes Spiel. Unser erstes Gegentor war ein Abwehrfehler, das zweite Pech, hier ist der Ball von der Stange über den Torhüter ins Tor gehüpft. Bis zum Saisonstart sollte die Vorbereitung gut laufen, abgesehen von einer Verletzung, einem Bänderriss im Knöchel, die uns schon weh tut.

Ligaportal.at: Wo liegt der Schwerpunkt in der Trainingsarbeit?

Wolfgang Heidenreich: Der liegt sicher auf der Effizienz. Obwohl wir viele Tore geschossen haben, hätten wir ob der zahlreichen herausgespielten Torchancen noch mehr machen können, der Abschluss wird nicht immer 100-prozentig fertiggespielt. Hier haben wir noch Luft nach oben.

Ligaportal.at: Als Neuzugang stellte sich im Winter mit Thomas Antony lediglich ein Mann vor, ist das korrekt?

Wolfgang Heidenreich: Ja, wir haben ansonsten keine Transfers getätigt.

Ligaportal.at: Wie schätzen Sie das Auftaktprogramm Ihrer Mannschaft konkret ein?

Wolfgang Heidenreich: Es wird darum gehen, dass wir gleich in die Spur kommen. Wir treten gleich auswärts gegen Kaltenleutgeben an, die sicher gegen den Abstieg kämpfen, das muss man positiv über die Runden bringen, dann geht es daheim gleich gegen Marienthal, die uns die einzige Niederlage zugefügt haben. Diese beiden Runden wollen wir einmal positiv abschließen, dann läuft das Werkl.

Ligaportal.at: Was ist rund um den Verein sonst noch wichtig bzw. aktuell?

Wolfgang Heidenreich: Wichtig ist, dass wir zu Pfingsten unsere 100-Jahr-Feier mit dem Heimspiel gegen Wiener Neustadt begehen. Es wäre schön, wenn wir vielleicht schon hier den Meister feiern könnten.

