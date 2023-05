SC Maria Lanzendorfs Neo-Coach Branko Cvetkovic: „Einen besseren Start könnte ich mir nicht vorstellen“

Details Mittwoch, 10. Mai 2023 12:28

Nach einem sehr durchwachsenen Start in die Rückrunde musste man beim SC Maria Lanzendorf in der Gebietsliga Süd/Südost die Reißleine ziehen. Seit nunmehr drei Spieltagen schwingt mit Branko Cvetkovic ein neuer Mann das Trainerzepter. Der Einstand hätte für den neuen Coach nicht besser laufen können, alle drei bisherigen Spiele – darunter sogar jenes gegen die absolute Übermannschaft der Liga, den ASK Ebreichsdorf – wurden gewonnen. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt und den neuen Mann auf der Maria Lanzendorfer Trainerbank zum Interview gebeten.

Ligaportal.at: Herr Cvetkovic, wie fällt Ihr erstes Fazit über die Zeit beim SC Maria Lanzendorf aus?

Branko Cvetkovic: Naja, ich muss sehr zufrieden sein, wir hatten drei Spiele, haben alle gewonnen. Ich glaube, das hat sich niemand im Verein bzw. generell kein anderer Mensch erwartet, dass wir aus diesen drei Spielen drei Siege holen. Ich bin gekommen, um der Mannschaft im Abstiegskampf zu helfen. Ich habe schon im ersten Training gesehen, dass die Mannschaft Qualität hat, man ein wenig Disziplin hineingeben muss, etwas mehr trainieren muss. Das hat gut geklappt, auch haben wir gegen starke Gegner gespielt. Immerhin ist Ebreichsdorf Erster, das war schon ein bisschen überraschend. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, einen besseren Start könnte ich mir nicht vorstellen.

Ligaportal.at: Verglichen mit der Ausgangsposition zuvor, steht man nun natürlich ziemlich gut da. Hat sich an der Zielsetzung etwas geändert, muss man noch nach unten schauen?

Branko Cvetkovic: Wir haben jetzt noch drei, vier direkte Duelle gegen Mannschaften, die in der Tabelle hinter uns stehen. Ich glaube, man kann nach den drei Siegen noch nicht sagen, dass wir fix gerettet sind, aber wenn wir in jedem Spiel so weiterspielen und weiterkämpfen, werden wir sicher noch mehr Punkte machen, um an sicherer Stelle zu sein. Man weiß natürlich nicht, wie viele Mannschaften absteigen werden. Ich denke nicht an den Abstieg, ich schaue nach vorne, dass wir noch weiter in der Tabelle klettern, wir am Ende in der ersten Hälfte stehen. Für die nächste Saison muss man sehen, was der Vorstand plant, meiner Meinung nach können wir in der nächsten Saison sicher oben mitspielen.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier konkret?

Branko Cvetkovic: In den letzten beiden Runden haben sie einmal zuhause verloren und letzte Woche 1:1 gegen Guntramsdorf gespielt, ich erwarte eine ganz starke Mannschaft gegen uns, sie spielen zuhause und werden nach zwei zuletzt schlechteren Ergebnissen sicher Vollgas geben. Blickt man auf die Tabelle, sind sie sicher Favorit, sie sind Dritter. Wir werden aber, wie in jedem Spiel, alles geben und kämpfen. Wir wollen in jedem Spiel auf den Sieg gehen, und wenn der Gegner besser sein sollte, werden wir ihm gratulieren.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei