ASK Bad Fischau-Brunn schielt im Saisonfinish auf Platz drei

Details Dienstag, 16. Mai 2023 08:54

Der ASK Bad Fischau-Brunn liegt nach 20 absolvierten Spielen im vorderen Mittelfeld der Tabelle der Gebietsliga Süd/Südost. Die Mannschaft von Trainer Daniel Kohn, die auch noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand hat, befindet sich damit sogar noch auf Tuchfühlung mit Platz drei, während man nach menschlichem Ermessen umgekehrt, beim Blick nach hinten, wohl nicht mehr Gefahr läuft, auf einen zweistelligen Tabellenplatz zurückzufallen. Der Coach des ASK stand Ligaportal.at für ein aktuelles Gespräch zur Verfügung.

Ligaportal.at: Herr Kohn, welches Fazit können Sie bisher zum Frühjahr ziehen?

Daniel Kohn: Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden, die Mannschaft hat sich wirklich gut entwickelt und bis jetzt auch anständig gepunktet. Gegen Marienthal und Hirschwang haben wir phasenweise wieder unser spielerisches Potenzial ausgeschöpft. Wir sind fitnesstechnisch jedoch noch immer nicht ganz so weit, wie wir das wollten, auch bedingt durch viele Verletzungen. Man sieht jedoch, dass wir schon Power haben, so haben wir auch zwei Partien in der zweiten Halbzeit gedreht. Für den Fußball, den wir spielen wollen, benötigen wir aber noch mehr, um 90 Minuten ans Limit gehen zu können. Ansonsten sind wir sehr zufrieden, es gibt auch große Entwicklungssprünge junger Spieler, die wir verfolgen dürfen, hier sticht vor allem Sheqir Avdiu heraus, dann haben wir durch den Transfer von Daniel Randak einen routinierten Stürmer vorne, was uns in der Hinrunde, wo wir uns jedes Tor hart erkämpfen mussten, total gefehlt hat. Nun gelingt es uns auch mal, aus Halbchancen Tore zu machen.

Ligaportal.at: Die Stimmung im Team wird nun dementsprechend gut sein?

Daniel Kohn: Ja, richtig, die Stimmung fällt natürlich dementsprechend aus.

Ligaportal.at: Was sind nun die Ziele für die verbleibenden Runden?

Daniel Kohn: Grundsätzlich sind wir vier Punkte hinter dem Dritten und einen Punkt hinter dem Vierten. Der dritte Platz wäre schön, den haben wir uns als Mannschaft vorgenommen, dafür werden wir in den letzten Runden alles hineinwerfen. Wir waren zu Beginn der Meisterschaft von der Auslosung ein wenig benachteiligt, das kommt uns jetzt natürlich hinten raus zugute, dementsprechend wollen wir zusehen, dass wir regelmäßig Siege einfahren.

Ligaportal.at: Wenden wir uns dem nächsten Spiel zu. Was braucht es hier konkret, um erfolgreich zu sein, was erwartet euch in dieser Partie?

Daniel Kohn: Wir haben generell einmal den Anspruch, aggressiv und pressinglastig zu agieren, wollen den Gegner im Spielaufbau früh unter Druck setzen, ganz egal, welcher Gegner kommt. Das ist unsere Philosophie. Wir wollen in der Folge schauen, dass wir eine gute Balance aus schnellem Umschalten und kontinuierlichem und solidem Ballbesitzfußball zusammenbringen, dass wir homogen spielen. Natürlich kostet es Kraft, wenn man versucht, sehr viel zu pressen, du kannst dann nicht immer die Tiefe suchen, dementsprechend wollen wir auch schauen, dass wir in Ballbesitz kommen, das sind die Kernpunkte unserer Philosophie.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei