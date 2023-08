SC Leopoldsdorf/Wien rechnet mit spannenderer Liga

Details Freitag, 11. August 2023 13:45

Der SC Leopoldsdorf bei Wien beendete die Saison 2022/23 der Gebietsliga Süd/Süd-Ost auf dem vierten Tabellenplatz. Bewertet man die Vorbereitung alleine anhand der Testspielergebnisse, so könnte man diese als eher durchschnittlich betrachten, was der Sache inhaltlich aber nicht gerecht wird, wie das aktuelle Gespräch von Ligaportal mit Roman Schlögl, dem sportlichen Leiter des SCL, nahelegt. Wir haben uns mit dem Funktionär auch über die Performance der Neuzugänge sowie die Ziele für das neue Spieljahr unterhalten.

Vorbereitung in Leopoldsdorf bei Wien trotz Verletzungspech letztlich positiv

Wenn Roman Schlögl als sportlicher Leiter des SC Leopoldsdorf über die Vorbereitung spricht, ist von einem positiven Resümee die Rede. „Auch wenn die Resultate der Tests etwas anders aussehen, blicken wir vor allem trainingstechnisch auf eine gute Vorbereitung zurück. Leider hatten auch wir das `Urlaubsthema´ und Verletzungspech“, klärt der Funktionär auf.

In Leopoldsdorf hat sich über den Sommer das eine oder andere verändert, so wurde die Vorbereitung mit einem neuen Coach, Peter Kautzner, absolviert. Dazu hat man den einen oder anderen neuen Spieler geholt, es sind jedoch noch nicht alle sofort für die „Erste“ geplant. „Schlosser und Schicho wurden eher als Leistungsträger und Führungsspieler für die U23 geholt, mit Ausblick nach oben. Von Ekinci und Schekulin sind wir durchwegs überzeugt, und uns waren schon zuvor ihre Qualitäten bekannt, da sie uns öfters Probleme bereiteten, als wir gegen sie spielen mussten. Mit Dominik Pressl haben wir einen starken Torhüter geholt, welcher fußballerisch auch sehr versiert ist“, so Schlögl.

Leopoldsdorf erwartet zum Auftakt der neuen Saison zuhause Aufsteiger Berndorf

Noch nicht final geklärt scheint in Leopoldsdorf die Einser-Frage. „Wer im Endeffekt im Tor steht, entscheidet der Cheftrainer“, so Schlögl. Zu Saisonbeginn trifft der SC Leopoldsdorf am Samstagabend auf Aufsteiger SC Berndorf. Der Liga-Neuling deklassierte in der Vorsaison der 1. Klasse Süd die Konkurrenz mit letztlich 17 Punkten Vorsprung recht deutlich. Laut dem sportlichen Leiter wird es definitiv darauf ankommen, wie gut die Mannschaft vom neuen Trainer Peter Kautzner eingestellt wird. Nachsatz: „Außerdem werden Kleinigkeiten und taktische Raffinesse den Schlüssel zum Erfolg bringen“, so Schlögl.

Die Zielsetzung definiert man in Leopoldsdorf bei Wien, indem man bekanntgibt, sich am Ende der Saison im oberen Tabellendrittel einreihen zu wollen. Man rechnet dabei heuer mit einer an der Spitze doch deutlich spannenderen Liga. „Die Liga wird ohne unsere Freunde aus Ebreichsdorf definitiv ausgeglichener“, so Schlögl. Leopoldsdorfs sportlicher Leiter sieht insgesamt fünf, sechs Vereine, die oben mitspielen könnten. „Wiener Neustadt zählt aber definitiv zu den Mitfavoriten“, fügt Schlögl an.

