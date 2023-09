Berndorf siegt bei Fortuna Wiener Neustadt II

Details Montag, 18. September 2023 00:02

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 120 Zuschauer kamen in die Ergo-Arena" um das Spiel der 6. Runde zu verfolgen. Der SC Berndorf fügte der Reserve des SC Fortuna Wiener Neustadt am Sonntag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die Gäste hatten nach der Abtastphase den besseren Start erwischt. Vor 120 Zuschauern stellte Manuel Lagler das 1:0 für Berndorf sicher (19.). Doch noch vor der Pause konnten auch die Heimsichen jubeln. Erkut Tekinsoy traf zum 1:1 zugunsten des Fortuna Wiener Neustadt II (38.). Doch das war noch nicht das Ende in Halbzeit eins. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Markus Wurglitsch das 2:1 für den SC Berndorf (41.). Obwohl den Gästen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Fortuna Wiener Neustadt II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Berndorf klettert auf Rang 6

Für den Fortuna Wiener Neustadt II gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Nur einmal ging der SC Fortuna Wiener Neustadt II in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Berndorf klettert nach diesem Spiel auf den sechsten Tabellenplatz. Der SC Berndorf verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Der Fortuna Wiener Neustadt II tritt am Freitag, den 22.09.2023, um 19:30 Uhr, beim ASK Eggendorf an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Berndorf den ASK Bad Fischau-Brunn.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Fortuna Wiener Neustadt II – SC Berndorf, 1:2 (1:2)

41 Markus Wurglitsch 1:2

38 Erkut Tekinsoy 1:1

19 Manuel Lagler 0:1

