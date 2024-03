Nach 0:1: SC Hirschwang überrollt Kirchschlag

Spielberichte

Sonntag, 31. März 2024 04:04

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 200 Zuschauer verfolgten das Spiel der 16. Runde. Mit 1:5 verlor Kirchschlag am vergangenen Samstag deutlich gegen den SC Hirschwang. Hirschwang ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für das Heimteam geendet.

Lange dauerte es nicht bis die Gäste jubeln konnten. In der achten Minute bejubelte der USC Kirchschlag das 1:0. Nur einige Minuten später vergab Kirchsclag die Topchance auf das 2:0. Danach folgte die Bestrafung. Für das 1:1 des SC Hirschwang zeichnete Danijel Galic verantwortlich (32.). Hasan Duman stellte die Weichen für den SC Hirschwang auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 2:1 zur Stelle war. Hirschwang führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Duman trifft dreifach

Wieder hatten die Gäste die erste Chance in Halbzeit zwei (50.). Duman beseitigte mit seinen Toren (64./74.) die letzten Zweifel am Sieg des SC Hirschwang. Der fünfte Streich des SC Hirschwang war Besnik Murseli vorbehalten (75.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Hirschwang gegen Kirchschlag die volle Ausbeute ein.

Für den SC Hirschwang ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Erfolgsgarant des SC Hirschwang ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 39 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Hirschwang knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SC Hirschwang zehn Siege, drei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der SC Hirschwang ungeschlagen ist.

Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Hirschwang setzte es eine neuerliche Pleite, womit der USC Kirchschlag im Klassement weiter abrutschte. Wo bei Kirchschlag der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 20 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich der USC Kirchschlag schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Kirchschlag bleibt angespannt. Gegen den SC Hirschwang musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag tritt der SC Hirschwang beim ASK Eggendorf an, während der USC Kirchschlag einen Tag später den SC Himberg empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Hirschwang – USC Kirchschlag, 5:1 (2:1)

75 Besnik Murseli 5:1

74 Hasan Duman 4:1

64 Hasan Duman 3:1

39 Hasan Duman 2:1

32 Danijel Galic 1:1

8 Janos Szoeke 0:1

