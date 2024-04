Doppelpack gegen Baden: Akpinar sichert Fortuna Wiener Neustadt II den Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 04:34

Gebietsliga Süd/Südost: Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto der Zweitvertretung des SC Fortuna Wiener Neustadt. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen den AC Casino Baden durch. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Fortuna Wiener Neustadt II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war mit einer 1:10-Klatsche für den AC Baden geendet.

Die ersten Chancen hatten die Gäste. Vor den Augen der 50 Zuschauer stellte Emre Akpinar das 1:0 für den Fortuna Wiener Neustadt II sicher (18.).

Der SC Fortuna Wiener Neustadt II baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Mario Senegacnik beförderte den Ball in der 26. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Fortuna Wiener Neustadt II auf 2:0. Die Hintermannschaft des AC Casino Baden ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Doppelpack von Akpinar

Ratko Buljic ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für die Gastgeber. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Akpinar bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (83.). Zum Schluss feierte der SC Fortuna Wiener Neustadt II einen dreifachen Punktgewinn gegen den AC Baden.

Der AC Casino Baden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt der AC Baden die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den Fortuna Wiener Neustadt II gerät man immer weiter in die Bredouille. Insbesondere an vorderster Front liegt beim AC Casino Baden das Problem. Erst 20 Treffer markierte der AC Baden – kein Team der Gebietsliga Süd/Südost ist schlechter. Der AC Casino Baden musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der AC Baden insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit dem Gewinnen tut sich der AC Casino Baden weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Durch die drei Punkte verbesserte sich der SC Fortuna Wiener Neustadt II im Tableau auf die fünfte Position. Die Offensive des Fortuna Wiener Neustadt II in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der AC Baden war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 37-mal schlugen die Angreifer des SC Fortuna Wiener Neustadt II in dieser Spielzeit zu. Sieben Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat der Fortuna Wiener Neustadt II derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für den AC Casino Baden ist der SC Berndorf (Samstag, 16:30 Uhr). Der SC Fortuna Wiener Neustadt II misst sich am selben Tag mit dem USC Kirchschlag (18:30 Uhr).

Gebietsliga Süd/Südost: AC Casino Baden – SC Fortuna Wiener Neustadt II, 1:3 (0:2)

83 Emre Akpinar 1:3

54 Ratko Buljic 1:2

26 Eigentor durch Mario Senegacnik 0:2

18 Emre Akpinar 0:1

