Fortuna Wr. Neustadt II bezwingt Kirchschlag

Details Sonntag, 14. April 2024 01:01

Gebietsliga Süd/Südost: Die Zweitvertretung des Fortuna Wiener Neustadt errang am Samstag vor 200 Besuchern einen 3:1-Sieg über Kirchschlag. Auf dem Papier ging der SC Fortuna Wiener Neustadt II als Favorit ins Spiel gegen den USC Kirchschlag – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 2:2 gelautet.

Gleich zu Beginn konnten die Heimischen das Heft des Handelns in die Hände nehmen. Oliver Dzajic stellte die Weichen für den Fortuna Wiener Neustadt II auf Sieg, als er in Minute zehn mit dem 1:0 zur Stelle war. Beflügelt von der Führung legten die Gastgeber nach. In der 25. Minute brachte Erkut Tekinsoy das Netz für den Gastgeber zum Zappeln und stellte auf 2:0. Die Hintermannschaft von Kirchschlag ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Szöke versuchte es nochmal

Kurz nach Wiederbeginn konnten die Gäste den Rückstand verkürzen. Janos Szöke traf zum 1:2 zugunsten des Gasts (47.). In der 67, Minute traf Szöke nur die Querlatte. In den Schlussminuten gelang den Hausherren dann aber die Entscheidung. Daniel Dzajic war es, der in der 79. Minute den Ball im Tor des USC Kirchschlag unterbrachte. Schlussendlich verbuchte der SC Fortuna Wiener Neustadt II gegen Kirchschlag einen überzeugenden Heimerfolg.

Im Tableau hatte der Sieg des Fortuna Wiener Neustadt II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Die Offensive des SC Fortuna Wiener Neustadt II in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der USC Kirchschlag war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 40-mal schlugen die Angreifer des Fortuna Wiener Neustadt II in dieser Spielzeit zu. Acht Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat der SC Fortuna Wiener Neustadt II momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate des Fortuna Wiener Neustadt II konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Kirchschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt der USC Kirchschlag die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Fortuna Wiener Neustadt II gerät man immer weiter in die Bredouille. Mit erst 23 erzielten Toren hat Kirchschlag im Angriff Nachholbedarf. Nun musste sich der USC Kirchschlag schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Siege waren zuletzt rar gesät bei Kirchschlag. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt der Fortuna Wiener Neustadt II beim SC Berndorf an, schon einen Tag vorher muss der USC Kirchschlag seine Hausaufgaben beim ASK Eggendorf erledigen.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Fortuna Wiener Neustadt II – USC Kirchschlag, 3:1 (2:0)

79 Daniel Dzajic 3:1

47 Janos Szöke 2:1

25 Erkut Tekinsoy 2:0

10 Oliver Dzajic 1:0

Details

