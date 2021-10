Niederlage beim SC Reisenberg: Negativserie bei 1. Wiener Neustädter SC Juniors

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:43

Gebietsliga Süd/Südost: Im Spiel des SC Reisenberg gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors gab es vor knapp 50 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Reisenberg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Der SC Reisenberg ging durch Bernhard Morgenthaler in der 20. Minute in Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Alfred Werner schnürte einen Doppelpack (30./41.), sodass das Heimteam fortan mit 3:0 führte. Reisenberg dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

3:0 fast verspielt

Stefan Djudic beförderte das Leder zum 1:3 des 1. Wiener Neustädter SC Juniors über die Linie (48.). Fatlum Laiq verkürzte für den Gast später in der 57. Minute auf 2:3. Die Gäste machten es nochmal spannend. Bei Reisenbergs Trainer Patrick Kasuba lagen deshalb auch die Nerven blank. Kasuba sah in Minute 89 die Gelb-Rote Karte. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. am Ende nicht mehr.

Der SC Reisenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte gegen den 1. Wiener Neustädter SC Juniors verbesserte sich Reisenberg auf Platz elf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 29 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Reisenberg in dieser Saison. Reisenberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Der SC Reisenberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. holte auswärts bisher nur acht Zähler. Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors den zwölften Platz in der Tabelle ein. Nun musste sich der 1. Wiener Neustädter SC Juniors schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. im Klassement weiter an Boden.

Am kommenden Samstag tritt Reisenberg beim 1.SC Felixdorf an, während der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors einen Tag später den SC Katzelsdorf empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Reisenberg – 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors, 3:2 (3:0)

20 Bernhard Morgenthaler 1:0

30 Alfred Werner 2:0

41 Alfred Werner 3:0

48 Stefan Djudic 3:1

57 Fatlum Laiq 3:2

